Atp Shangai, Sinner domina Medvedev in due set e vola in semifinale

Ascolta ora 00:00 00:00

Un monumentale Jannik Sinner ha vinto ancora una volta, dominando, contro il russo Daniil Medvedev con il punteggo di 6-1 6-4 dopo soltanto un'ora e 24 minuti di gioco arrivando in scioltezza in semifinale al Masters 1000 di Shanghai dove sabato incontrerà il vincitore della gara tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il ceco Tomas Machac.

Una gara perfetta viziata, ma solo in parte, dalle non perfette condizioni fisiche del russo che ha dovuto richiedere nel secondo set anche un medical time-out per farsi massaggiare la parte destra della sua spalla. Indipendentemente dal leggero infortunio, il numero uno del mondo è stato perfetto, profondo e aggressivo non concendendo praticamente nulla al suo avversario nel corso di tutta la gara. Per Sinner è stato il quattordicesimo scontro contro Medvedev (7 vittorie pari), il quinto soltanto in questa stagione straordinaria dove ha già raggiunto ben undici semifinali.

Le parole di Sinner

Intervistato a bordo campo al termine della gara, Sinner si è detto " molto contento di come ho giocato oggi. Lui non ha potuto colpire bene con il dritto per il problema alla spalla, mi auguro possa recuperare prima possibile. Per quanto mi riguarda è stato un grande match, abbiamo preparato la partita molto bene, vediamo cosa accadrà in semifinale" . Quando gli è stato chiesto come vivesse il fatto che, così giovane, ha già ottenuto tutte queste semifinali ha spiegato che " si può sempre migliorare ma va bene questo risultato, una semifinale in un Masters 1000, ma cercherò di andare avanti ".

La netta vittoria in due set

Pronti via, il primo set si apre con una netta differenza tecnico-tattica tra i due: super Sinner non sbaglia nulla, strappa il break nel secondo game e allunga 3-0; il russo prova a stargli dietro accorciando le distanze sul proprio turno di servizio ma Jannik quest'oggi è perfetto, concede pochissimo al servizio e strappa il break decisivo nel sesto gioco che lo porta 5-1 e a chiudere successivamente 6-1 sul proprio turno di battuta in soli 25 minuti. Nel secondo set c'è solo apparentemente un maggiore equilibrio quantomeno all'inizio: 2-2, poi Sinner scappa sul 4-2 grazie a un nuovo break sul servizio del russo (nel quinto game) per poi arrivare senza troppi patemi d'animo sul 6-4 finale. Come detto, le non perfette condizioni fisiche di Medvedev hanno richiesto l'intervento in campo del fisioterapista sul risultato di 4-3 e servizio per l'italiano: un massaggio alla spalla e il russo è tornato in campo ma per lui, quest'oggi, non c'è stato comunque nulla da fare.

Il percorso dell'altoatesino

In questo torneo di Shanghai il sorteggio dei tabelloni non è stato molto benevolo con Sinner: entrato al secondo turno, ha affrontato e vinto in due set contro il beniamino di casa, il giapponese Daniel Taro per poi incontrare al terzo turno l'argentino Tomas Martin Etcheverry vincendo in rimonta dopo aver perso il primo set. Agli ottavi di finale ecco il temibile Ben Shelton, Stati Uniti, con la vittoria in due set per poi arrivare a Medvedev ai quarti.

Se i pronostici verranno rispettati, si prospetta un'altra super sfida contro Carlos Alcaraz ma questa volta in semifinale, rivincita della finalissima di Pechino pochi giorni fa: per uno dei due, in finale, il possibile incrocio con Novak Djokovic.