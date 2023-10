Atp Vienna, il derby se lo aggiudica Sinner, Sonego battuto in due set

Il derby italiano agli Atp 500 di Vienna se lo è aggiudicato Jannik Sinner che ha avuto la meglio in due set contro il torinese Lorenzo Sonego: 6-2 6-4 qualificandosi per il tredicesimo quarto di finale dell'anno in poco più di un'ora e mezza di gioco. Domani sfiderà il vincente della gara tra Tiafoe e Monfils.

La gara

Pronti via, primo set che inizia con il turno di battuta il torinese Sonego che parte forte lasciando Sinner a zero punti nel primo game, si va sull'1-0. Sinner risponde subito emulando il connazionale e pareggia i conti senza perdere nessun quindici e sale in cattedra nel terzo game dove l'altoatesimo strappa subito un break dopo nemmeno dieci minuti di gara, si porta sul 2-1 e va avanti 3-1 sul proprio turno di battuta consolidando il break. Quarto game molto intenso con i primi vantaggi del match, Sonego annulla un doppio break e si riporta sotto, 2-3. Jannik non si lascia sfuggire il servizio, dopo sei game è 4-2. Il torinese difende come può ma Sinner è irresistibile e con un paio di dritti vincenti strappa il secondo break portandosi sul 5-2. Sul proprio turno di battuta ottiene il primo set point sul 40-30 che non sfrutta a dovere, parità e palla break, la prima dell'incontro, per Sonego. Una "sassata" riporta la situazione in parità, nuovo vantaggio e stavolta non si lascia scappare l'occasione di chiudere il primo set 6-2 in 40 minuti.

Il secondo set inizia con il turno di servizio di Sonego che con due ace consecutivi si porta avanti, 1-0: l'altoatesino risponde subito con un game perfetto dove tiene l'avversario a zero, si va sull'1-1. Il torinese è bravo a recuperare da 15-30 e si porta 2-1. Sinner soffre un po', si arriva 40-40 ma lo fa suo, 2-2. Lorenzo non molla e vince il turno di battuta, 3-2: la gara si accende, 3-3 con uno dei game più combattuti del match. Settimo game con livello altissimo: Sonego annulla due balle break ma non basta, Sinner conquista il break che lo porta 4-3 e servizio a favore e con tre "serve and volley" consecutivi va 5-3. Sonego non molla, tiene il servizio e va sul 4-5. Sinner serve per il match e non si fa sfuggire l'occasione, 6-4.

La gara precedente aveva visto vincitore il greco Stefanos Tsitsipas contro il ceco Tomas Machac in tre set e faticando più del previsto: 6-3 4-6 7-5. Ai quarti di finale troverà il croato Gojo. Gli altri accoppiamenti vedono il tedesco Zverev opporso al russo Rublev e il derby russo tra Medvedev e Khachanov. Sinner se la vedrà con il vincitore della sfida tra Tiafoe e Monfils.