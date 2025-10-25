Atp Vienna, Musetti si arrende a Zverev in due set: il tedesco sfiderà Sinner in finale

Nonostante una gara di alto livello Lorenzo Musetti è stato sconfitto da Alexander Zverev che raggiunge Jannik Sinner nella finale di domenica all'Atp 500 di Vienna: l'azzurro ha ceduto in due set con il punteggio di 6-4, 7-5 dopo un'ora e 33 minuti di gioco. Decisivi, oggi, il servizio del tedesco davvero impeccabile e qualche sbavatura, invece, proprio con il servizio del carrarino. Sasha interrompe così una serie di tre sconfitte consecutive negli scontri diretti contro il carrarino.

La sconfitta di Musetti in due set

Il primo set è molto equilibrato: è Musetti il primo a servire e, seppur a fatica, porta a casa il primo punto del match ma Zverev risponde immediatamente sfruttando al meglio il turno di servizio. Lorenzo sale di livello, aggiusta la mira e tiene a zero il tedesco per il 2-1 ma poi è bravo l'avversario a recuperare da 0-30 e aggiudicarsi il quarto game, 2-2. Grandi colpi e applausi per Musetti che serve benissimo, ancora a zero punti Alexander e 3-2 ma poi sale in cattedra il tedesco che pareggia sul proprio servizio (3-3) ma soprattutto ottiene il break decisivo al settimo game e alla prima opportunità portandosi avanti 4-3. Solidissimo al servizio, Zverev tiene a zero Musetti per il 5-3: a poco serve il 5-4 con cui accorcia le distanze Lorenzo perché il primo set si conclude 6-4 dopo 40 minuti di gioco.

Il secondo set si apre molto bene per il tennista carrarino che ottiene il punto sul servizio, 1-0: Zverev è solidissimo e con colpi profondi mette in difficoltà Musetti e conquista anch'egli il primo punto del set, 1-1. Bravissimo il 23enne di Carrara a essere impeccabile in battuta con cui si apre il campo, 40-0 e 2-1. Si continua in equlibrio con Sasha bravo a recuperare da 15-30 e sfruttare la velocità e precisione del suo servizio, 2-2. Musetti continua a essere perfetto sui turni di servizio concedendo pochissimo e arriva il conseguente 3-2: massima solidità anche per Zverev, 3-3. Non senza patemi, un turno di battuta potenzialmente agevole sul 40-0 diventa 40-40 ma poi l'azzurro vince il game e sale 4-3.

Sasha non scende di livello (4-4) ma Musetti con una smorzata deliziosa mette il punto esclamativo sul nono game che fa suo, 5-4. Domina l'equilibrio, 5-5, ma poi si spezza all'undicesimo game con il break di Zverev che va in vantaggio 6-5. Il dodicesimo game è decisivo, finscecon il tedesco che vola in finale.