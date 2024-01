Australian Open, Bolelli e Vavassori storica finale nel doppio

Le ottime notizie che arrivano dagli Australian Open non riguardano soltanto il numero uno del tennis italiano, Jannik Sinner, che domani si giocherà la sua prima semifinale a Melbourne contro il re del tennis, Novak Djokovic. Uno strepitoso risultato è stato ottenuto dal doppio italiano composto da Simone Bolelli e Andrea Vavassori che hanno vinto la loro gara di semifinale contro i tedeschi Yannick Hanfmann e Dominick Koepfercon il punteggio di 6-3 3-6 7-6 (10-5). In finale se la vedranno contro gli attuali numeri uno al mondo, l'indiano Rohan Bopanna e l'australiano Matthew Ebden.

Con questo risultato la coppia azzurra è la terza, nella storia del tennis italiano, a giocarsi la finale di uno Slam dopo quanto realizzato da Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola e quella composta dallo stesso Simone Bolelli ma con Fabio Fognini (era il 2015 ed erano sempre gli Australian Open). Dopo due ore e nove minuti ad alta intensità nella Lod Raver Arena, Bolelli e Vavassori hanno giocato un gran tennis completando la loro gara con ben 49 vincenti e un errore gratuito in meno degli avversari (19 a 18). La finale non sarà di certo una passeggiata di salute visto che gli avversari hanno vinto con lo stesso punteggio contro il ceco Thomas Machac e il cinese Zhizhen Zhang, avendo la meglio al quinto tie-break su cinque giocati quest'anno agli Australian.

