Australian Open tabù per Bolelli e Vavassori: azzurri sconfitti in finale in tre set

Rimangono un tabù gli Australian Open per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, con gli azzurri che perdono la seconda finale consecutiva dopo quella dello scorso anno. A imporsi in tre set la coppia composta dal finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten che hanno vinto 6-7, 7-6, 6-3 dopo poco più di tre ore di gioco. È senz'altro grande il rammarico degli italiani che hanno vinto stoicamente il primo set dopo un super tie-break ma che poi hanno ceduto soltanto un break nel secondo set e da quel punto la gara è svoltata definitivamente a favore della coppia avversaria. Una gara tirata, giocata in molti frangenti punto su punto ma gli azzurri sono ancora una volta secondi.

Così è arrivata la sconfitta in tre set

Un primo set incredibile, intensisissimo e al cardiopalmo che si chiude dopo un'ora e 29 minuti di gioco: gli azzurri iniziano subito forte strappando il break al duo composto da Heliovaara e Patten salendo 2-0 dopo aver recuperato da 0-40. Gli avversari si sloccano e iniziano anche loro a macinare punti ma si arriva al 5-4 per la coppia azzurra senza troppi sussulti fino a quando la gara non prende una piega tortuosa: nello stesso game l'arbitro chiama due invasioni a Bolelli e Vavassori che finiscono con il cedere il proprio servizio, 5-5, con gli avversari che salgono 6-5. Simone e Andrea sono bravissimi a recuperare da 0-40 annullando tre set point e allungando la gara a un tie-break che diventa storico: 25 minuti senza esclusione di colpi con il duo italiano che chiude 18-16 annullando ben sette set point e riuscendo a conquistare il primo punto al sesto set point in loro favore.

Il secondo set inizia sul filo dell'equilibrio: subito 1-0 per gli azzurri grazie a ottime prime di servizio di Vavassori ma viene sprecata la palla break per il doppio vantaggio e arriva il pari (1-1) di Heliovaara e Patten sul proprio turno di servizio. Si procece così arrivando al 2-2 e successivamente al 3-3, in questa fase le coppie di doppio concedono davvero poco quando nel turno di battuta. Settimo game molto più combattuto con Bolelli e Vavassori che si sono imposti ai vantaggi, 4-3 per gli azzurri, ma Heliovaara e Patten non demordono e pareggiano prontamente. Simone e Andrea non mollano il servizio, salgono 5-4 e costringono gli avversari a servire per rimanere nel match: arriva il 5-5, ogni punto è molto combattuto. Con una splendida volee, Vavassori chiude l'undicesimo game a favore degli azzurri che adesso sono avanti 6-5 ma il secondo tie-break è inevitabile, 6-6: al cambio di campo è ancora tutto in parità (3-3). Si procede punto a punto, poi arriva il 6-5 per Heliovaara e Patten ma il dritto di Bolelli non è preciso, finisce 7-5 per la coppia formata dal finlandese e dal britannico.

Il terzo e decisivo set inizia male per la coppia azzurra che va sotto 2-0 per il break della coppia Heliovaara e Patten che salgono 3-0 sul servizio che è notevolmente aumentato di livello. Vavassori prova a dare una scossa e arriva finalmente il primo punto del set sul turno di battuta (1-3).

Non arrivano altri break, si arriva dunque al 4-2 e poi sul 5-2 la coppia italiana ha servito per rimanere nel match, 5-3, quando ci sono state due palle break purtroppo non sfruttate ed Heliovaara e Patten si laureano campioni.