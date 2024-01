Australian Open, chi è Daniil Medvedev che sfiderà Sinner in finale

Dopo oltre quattro ore di battaglia il tennista russo numero tre del mondo, Daniil Medvedev, ha rimontato e vinto la sua semifinale degli Australian Open contro il tedesco Alexander Zverev, numero 6 del ranking Atp e del tabellone, con il punteggio di 5-7, 3-6, 7-6 (7-4), 7-6 (7-5), 6-3. Sarà quindi il russo a sfidare Jannik Sinner nella finalissima di domenica 28 gennaio a Melbourne. La buona notizia è senz'altro il dispendio di energie vista la durata del match e la conclusione al quinto set, la cattiva è che il numero italiano si troverà di fronte una ormai consolidata potenza del tennis mondiale.

Chi è Medvedev

Il 27enne di Mosca raggiunge la sua terza finale alla Rod Laver Arena dopo quelle del 2021 e 2022 (entrambe perse) vincendo soltanto uno Slam, gli Us Open del 2021 quando ebbe la meglio contro Novak Djokovic con un triplo 6-4. La sua prima finale in un torneo Atp arrivò in Cina, nel 2017, quando fu sconfitto in due set da Roberto Batista Agut. Considerato tra i giocatori più forti della sua generazione, ha già vinto 20 titoli Atp e il 28 febbraio 2022 divenne, per qualche settimana, numero uno del mondo interrompendo il dominio della triade composta da Federer, Djokovic e Nadal: per almeno una volta è riuscito a raggiungere la semifinale in tutti i tornei Atp 500, Masters 1000 e Grande Slam che si giocano sul cemento nel corso dell'anno. Tra i punti di forza del russo alto 1,98 metri c'è il rovescio a due mani e l'efficacia del servizio con una percentuale media superiore al 70% sulle prime palle: predilige il gioco da fondo campo e ama piazzare la palla piuttosto che usare tutta la sua forza.

I precedenti con Sinner

Come ricorda l'Atp, i precedenti con il nostro Jannik sono già nove ma che il vento sia cambiato lo si sa dal 2023: nei primi sei incontri tra i due sono arrivate vittorie per il russo a iniziare dai tornei di Marsiglia nel 2020 e 2021, le Atp Finals del 2021, gli Open di Vienna nel 2022 e le vittorie a Rotterdam e Miami nel 2023. Ma è subito dopo che è arrivata la svolta per Sinner con la prima vittoria contro Medvedev ottenuta nella finale di Pechino con un doppio 7-6 alla quale è seguita, poche settimane dopo, anche la finale di Vienna con il punteggio di 7-6 4-6 6-3. Ciliegina sulla torta la semifinale alle Atp Finals di Torino alcune settimane fa con il punteggio di 6-3 6-7 6-1.

Il cammino di Medvedev agli Australian Open

Per arrivare alla finalissima di domenica contro Sinner, il russo ha vinto al primo turno contro il francese Atmane in quattro set, secondo turno molto complicato ma vinto in cinque set contro il finlandese Ruusuvuori al quale è seguita la vittoria in tre set, al terzo turno, contro il canadese Auger-Aliassime. Arriviamo così agli ottavi di finale dove, in quattro set, Medvedev si è sbarazzato del portoghese Borges e poi via con un'altra maratona contro il polacco Hurkacz in cinque set. Come abbiamo visto, in semifinale è arrivata la grandissima rimonta (fisica e mentale) contro il tedesco Zverev in cinque set.