Australian Open: quando e dove vedere la finale con Sinner

Lo straordinario Jannik Sinner si giocherà, per la prima volta nella sua carriera, una finalissima di uno Slam: siamo agli Australian Open 2024 ed è tutto vero. La netta vittoria contro il numero del mondo, Novak Djokovic, lo proietta su territori ancora inesplorati che fanno di lui, già adesso, un predestinato. Se questa mattina sono stati numerosissimi gli italiani a puntare la sveglia alle 4.30, chissà cosa accadrà per la finale di domenica 28 gennaio.

Quando si giocherà

Nel quindicesimo giorno dall'inizio del primo Slam dell'anno, ecco che tra due giorni andrà in scena la gara tra il nosro Jannik e il vincitore della sfida tra il numero tre del mondo, il tennista russo Daniil Medvedev e il numero sei del ranking Atp, il tedesco Alexander Zverev. Il sito ufficiale del Torneo sottolinea l'appuntamento di domenica prossima quando si giocherà anche la finale singolare femminile ma per conoscere l'orario dovremo aspettare ancora qualche ora dal momento che " gli orari vengono pubblicati intorno alle 18.00 (orario australiano, nrd) del giorno prima della gara". In pratica, sarà nella giornata di sabato 27 gennaio, nella mattinata italiana che si conoscerà con esattezza il programma completo.

Nonostante l'attesa per l'orario, di norma la finalissima maschile inizia nel turno serale australiano, ossia intorno alle ore 19.30 locali e quando in Italia sono le ore 9.30 di domenica 28 gennaio: è quasi escluso, quindi, la gara all'alba come accaduto nel match contro Djokovic.

Dove vedere la finale

Ancora una volta, il campo principale di Melbourne teatro della finalissima sarà la Rod Laver Arena: gli appassionati potranno seguirla in diretta su Eurosport e gli abbonati a Sky sul canale 210. Chi volesse, invece, vederla in streaming dovrà avere un abbonamento e una connessione Internet stabile con Sky Go ma anche con Discovery+, Now Tv e Dazn. Infine, sarà possibile vederla anche su Tim Vision.

I complimenti di Djokovic