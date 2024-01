Australian Open, nuovo forfait per Berrettini: problemi al piede

Non comincia nel migliore dei modi il 2024 di Matteo Berrettini costretto a rimandare, ancora una volta, il suo rientro in campo. A causa dell'ormai cronico problema al piede destro si è ritirato dagli Australian Open rinunciando a scendere in campo nella sfida contro il greco Stefanos Tsitsipas al primo turno del torneo. A sostituirlo sarà Zizou Bergs, tennista belga attualmente numero 130 della classifica Atp.

"Pronta guarigione"

La notizia è stata data dagli stessi organizzatori che con un post sul social X hanno augurato " una pronta guarigione " al tennista romano. Piove sul bagnato per il 27enne che non affronta un match dagli Us Open dello scorso anno (era settembre) quando cadde facendosi male alla caviglia nella gara contro Rinderknech. Il calvario è durato per tutta la seconda parte del 2023: ha fatto da spettatore per la Coppa Davis ma ce la stava mettendo tutta per farsi trovare pronto al primo vero appuntamento del nuovo anno. I primi campanelli d'allarme sono scattati al Torneo Atp 250 di Brisbane e al Kooyong Classic, l'esibizione che precede gli Australian Open, che aveva visto l'iscrizione in entrambi i casi di Berrettini salvo poi cambiare idea con gli ennesimi forfait che hanno gettato nuove ombre sul problema al piede destro.

Matteo Berrettini has withdrawn from the #AusOpen with a right foot injury. He will be replaced in the draw by Zizou Bergs. Wishing you a quick recovery @MattBerrettini #AO2024 pic.twitter.com/XTe46zue2h — #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2024

Cosa succede adesso

La beffa è che sembrava tutto procedere per il meglio visto che nei giorni scorsi Berrettini si era allenato proprio contro colui il quale avrebbe dovuto affrontare nel tanto atteso rientro in campo, Tsitsipas. Proprio una settimana fa il post sui social che aveva fatto ben sperare e con il quale il tennista romano sembrava aver recuperato al 100% dal proprio infortunio. " Volando a Melbourne. Aspettando una nuova stagione ". Fin quando non arriverà una nota ufficiale sarà impossibile stabilire, a questo punto, il suo rientro in campo: dopo gli Australian Open ci saranno vari appuntamenti "intermedi" sempre sul cemento come l'Atp 250 di Montpellier (29 gen-4 feb) con il mese di febbraio che propone il primo Atp 500 dell'anno con l'appuntamento di Rotterdam.