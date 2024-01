Australian Open, Sinner contro Rublev: dove e quando vedere la gara

Domani è il grande giorno dei quarti di finale degli Australian Open per il nostro Jannik Sinner che nel turno serale di Melbourne (mattina in Italia) scenderà in campo contro il russo Andrey Rublev, numero cinque del ranking Atp mondiale ossia una posizione inferiore rispetto all'italiano. Lo stato di forma di Sinner, arrivato a questo punto del torneo senza nemmeno cedere un set agli avversari, è strepitoso ma non dovrà abbassare la guardia contro un giocatore sempre molto temibile e con numerosi colpi micidiali in canna quando è in giornata.

Chi è Rublev

Dopo aver vinto il primo Master 1000 della sua carriera a Montecarlo lo scorso anno, Rublev ha preso parte alle Atp Finals di Torino che hanno visto la vittoria finale di Djokovic contro Sinner ma l'ascesa dell'altoatesino, ormai ai vertici del tennis mondiale, ha sbalordito lo stesso russo. " Jannik è un altro giocatore che ha avuto una stagione irreale l'anno scorso e risultati già sorprendenti quest'anno ", ha dichiarato il 26enne di Mosca, " mi ha battuto l'ultima volta quindi non so cosa dire: sembra che io sia nei guai" . Per arrivare alla sfida di martedì 22 gennaio contro Sinner il russo ha vinto il primo turno in cinque set contro Seyboth Wild, secondo e terzo turno in tre set contro Eubanks e Korda mentre agli ottavi ha rimontato e vinto contro l'idolo di casa Alex De Minaur in cinque set.

I precedenti tra i due sono sei con quattro vittorie a due di Sinner che lo ha battuto in entrambe le sfide del 2023 (a Vienna e Miami) con le gare al meglio dei due set. Il rivale, invece, ebbe la meglio agli ottavi di finale del Roland Garros del 2022 e nel 2020 sempre a Vienna. Anche stavolta i bookmakers sono a favore di Sinner le cui quote, sulla vittoria contro il russo, sono quotate tra 1,25 e 1,27 mentre per il russo la vittoria vale fra 3,85 e 3,90.

Dove e quando vedere la gara

La buona notizia è che, come anticipato, stavolta il numero uno del tennis italiano scenderà in campo nella serata australiana e non prima delle ore 9 del mattino nel nostro Paese anche perché prima, sullo stesso campo, andrà in scena la gara tra Barbora Krejcikova e Aryna Sabalenka. Chi non si volesse perdere il match dovrà sintonizzarsi, in tv, con Eurosport 1 e due con i canali in chiaro (210 e 211 di Sky) anche agli abbonati di questa piattaforma e di Dazn. Inoltre, sarà visibile anche su Tim Vision mentre in streaming la trasmetteranno Sky Go, Discovery + e Now Tv.