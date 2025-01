Australian Open, Sinner regola Giron in tre set e approda agli ottavi

Ascolta ora 00:00 00:00

Un'altra ottima prestazione consente a Jannik Sinner di approdare agli ottavi di finale degli Australian Open: nella mattinata italiana di sabato è arrivata la vittoria contro l'americano Marcos Giron in tre set con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2 dopo due ore di gioco. Poche le sofferenze oggettive durante l'incontro, l'azzurro ha sempre dominato i set a parte un piccolo passaggio a vuoto nel terzo con l'unico break vinto dall'americano in tutta la gara ma il numero uno al mondo è lì non a caso, riesce subito a ricucire il piccolo strappo e vincere senza troppi patemi d'animo.

Le parole di Sinner

Al termine della gara, ecco quali sono state le prime parole a caldo dell'azzurro fresco vincitore. " Sono contento di essere arrivato al prossimo turno: Giron oggi è stato solido da dietro, ha servito bene la prima ma ha avuto un po’ di difficoltà nella risposta. Grazie per il supporto, bellissimo giocare nella sessione serale", dichiara rivolto al pubblico. " Oggi la percentuale di punti a rete non è stata molto buona ma cerco di migliorare, alcune cose funzionano meglio altre peggio ma cerco di rimanere sempre sul pezzo, mentalmente, che è la cosa più importante per noi tennisti. Ma devo migliorare se voglio rimanere in questo torneo, cercherò di alzare il livello nel prossimo turno", ha risposto quando gli è stato chieso come valuta la sua prestazione.

La vittoria di Jannik in tre set

Stavolta, rispetto al primo set giocato contro Schoolkate, Sinner non si fa sorprendere dall'avversario e inizia a comandare il gioco portandosi avanti 3-0 grazie due ottimi turni di servizio e il primo break strappato a Giron. Mantenendo i propri turni di battuta si arriva al 4-1, 5-2 e infine il 6-3 con il quale Jannik si porta in vantaggio dopo 34 minuti di gioco.

Il secondo set inizia in maniera più equilibrata fino al 2-2 quando l'altoatesino sfrutta le sue capacità e gli errori dell'americano per strappare il break al quinto game e portarsi in vantaggio 3-2 per salire 4-2 nonostante un piccolo brivido con una palla del contro-break che aveva dato a Giron. Da campione, rimonta da 0-30 con tre servizi vincenti e chiudendo 6-4 dopo 44 minuti di gioco, adesso conduce 2-0.

Nel terzo set c'è subito il break in apertura da parte di Sinner con un gran passante di dritto, sguardo d'intesa con il suo team e pugnetto chiuso come senso di fiducia, poi va sul 2-0 dopo aver rimontato da 0-40. Un piccolo passaggio a vuoto di Jannik (soprattutto con il servizio), però, consente il recupero di Giron che riprende il break perso portandosi sul 2-2 ma l'azzurro si riscatta dopo il game opaco di prima ritornando avanti 3-2. Una piccola interruzione a causa dell'intervento di un fisioterapista per l'americano che si slaccia la scarpa del piede sinistro.

Senza patemi, Sinner sale 4-2 avvicinandosi sempre di più alla vittoria: l'americano cede, perde il servizio e l'azzurro sale 5-2 servendo per il match con due punti a disposizione e chiude con una prima di servizio a 197 Km/h dopo due ore di gioco.