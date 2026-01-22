Australian Open, Sinner vola al terzo turno: Duckworth sconfitto in tre set

I punti chiave
Senza troppa fatica e una superiorità netta, Jannik Sinner ha la meglio contro l'australiano James Duckworth vincendo 6-1, 6-4, 6-2 dopo meno di due ore di gioco. Una gara a senso unico, l'unica novità rispetto al debutto è che, stavolta, si disputano i tre set che non era stato possibile completarei con Gaston ritiratosi per un malessere dopo due set e sul 2-0 per l'azzurro. Una condizione fisica impeccabile, per il momento il numero due del mondo ha davvero "risparmiato" il grosso delle sue energie in vista di impegni più importanti e faticosi che lo attendono. Al prossimo turno se la vedrà contro l'americano Eliot Spizzirri, numero 85 Atp.
Le parole di Jannik
"Ogni partita è molto difficile, sono molto contento di essere al prossimo turno. Ho risposto e servito molto bene, sono contento della mia performance. Lui ha avuto tante operatiziooni chirurgiche in passato, sono contento di averlo visto qua e gli auguro il meglio per il prosieguo della stagione", dichiara l'azzurro al termine della gara. "Mi sento davvero bene ma dipende anche da come va la partita e da quanto sto in campo in gare ufficiali. In base a quello decidiamo cosa fare in palestra il giorno dopo. Corpo e mente stanno bene in questo momento, non c’è situazione migliore di poter cominciare così la stagione", aggiunge l'azzurro. Alla domanda sul prossimo avversario, risponde così: "Spizzirri? L’ho guardato anche l’anno scorso, giocatore molto aggressivo e serve molto bene. Vediamo come succederà non lo conosco così bene perché non abbiamo mai giocato contro".
La vittoria di Sinner in tre set
Il primo set scivola via con un dominio netto e incontrastato da parte di Jannik: dal terzo game è un assolo del campionissimo italiano che infila addirittura 4 ace di fila salendo 2-1; nel quarto game arriva il break (3-1) e poi una scalata vincente per il 6-1 finale con Duckworth che si arrende a Sinner in 26 minuti. Più equilibrio nel secondo set dove si lotta maggiormente: l'australiano è bravo a recuperare da 0-40 sul 2-2 portandosi avanti (3-2). Poi, però, arriva il primo break del set a favore di Sinner che dopo aver tenuto bene il proprio turno di servizio (3-3) sale 4-3. Alla fine il tennista azzurro chiude 6-4 senza troppi patemi d'animo dopo poco più di un'ora in totale.
Il terzo set ricalca la falsariga del primo, è troppo più forte l'azzurro: in apertura arriva subito il break che viene consolidato nel secondo game da altri ace al servizio: non c'è partita, Jannik ottiene un altrobreak volando 3-0, poi arriva anche il 4-0 ma con un "brivido" visto che l'avversario ottiene la sua prima e unica palla break dell'incontro. Arriva il 5-2, Sinner serve per il match e chiude alla grande, con un ace (6-2).
