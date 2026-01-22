Australian Open, Sinner vola al terzo turno: Duckworth sconfitto in tre set

Senza troppa fatica e una superiorità netta, Jannik Sinner ha la meglio contro l'australiano James Duckworth vincendo 6-1, 6-4, 6-2 dopo meno di due ore di gioco. Una gara a senso unico, l'unica novità rispetto al debutto è che, stavolta, si disputano i tre set che non era stato possibile completarei con Gaston ritiratosi per un malessere dopo due set e sul 2-0 per l'azzurro. Una condizione fisica impeccabile, per il momento il numero due del mondo ha davvero "risparmiato" il grosso delle sue energie in vista di impegni più importanti e faticosi che lo attendono. Al prossimo turno se la vedrà contro l'americano Eliot Spizzirri, numero 85 Atp.

Le parole di Jannik

" Ogni partita è molto difficile, sono molto contento di essere al prossimo turno. Ho risposto e servito molto bene, sono contento della mia performance. Lui ha avuto tante operatiziooni chirurgiche in passato, sono contento di averlo visto qua e gli auguro il meglio per il prosieguo della stagione", dichiara l'azzurro al termine della gara. " Mi sento davvero bene ma dipende anche da come va la partita e da quanto sto in campo in gare ufficiali. In base a quello decidiamo cosa fare in palestra il giorno dopo. Corpo e mente stanno bene in questo momento, non c’è situazione migliore di poter cominciare così la stagione", aggiunge l'azzurro. Alla domanda sul prossimo avversario, risponde così: " Spizzirri? L’ho guardato anche l’anno scorso, giocatore molto aggressivo e serve molto bene. Vediamo come succederà non lo conosco così bene perché non abbiamo mai giocato contro" .

La vittoria di Sinner in tre set

Il primo set scivola via con un dominio netto e incontrastato da parte di Jannik: dal terzo game è un assolo del campionissimo italiano che infila addirittura 4 ace di fila salendo 2-1; nel quarto game arriva il break (3-1) e poi una scalata vincente per il 6-1 finale con Duckworth che si arrende a Sinner in 26 minuti. Più equilibrio nel secondo set dove si lotta maggiormente: l'australiano è bravo a recuperare da 0-40 sul 2-2 portandosi avanti (3-2). Poi, però, arriva il primo break del set a favore di Sinner che dopo aver tenuto bene il proprio turno di servizio (3-3) sale 4-3. Alla fine il tennista azzurro chiude 6-4 senza troppi patemi d'animo dopo poco più di un'ora in totale.

Il terzo set ricalca la falsariga del primo, è troppo più forte l'azzurro: in apertura arriva subito il break che viene consolidato nel secondo game da altri ace al servizio: non c'è partita, Jannik ottiene un altro

break volando 3-0, poi arriva anche il 4-0 ma con un "brivido" visto che l'avversario ottiene la sua prima e unica palla break dell'incontro. Arriva il 5-2, Sinner serve per il match e chiude alla grande, con un ace (6-2).