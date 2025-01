Australian Open, Sinner-Zverev vale il titolo: 4-3 - DIRETTA

Ascolta ora 00:00 00:00

I punti chiave La gara in diretta: 1° set

Ci siamo, il grande giorno è arrivato: una finale così, tra il numero uno e il numero due del mondo agli Australian Open non si verificava dal 2019. Jannik Sinner insegue una storica doppietta in questo Slam e salirebbe a tre vittorie complessive che significherebbe superare Nicola Pietrangeli che ha vinto due Roland Garros; per il tedesco Alexander Zverev il sogno di vincere il suo primo Major della carriera. Entrambi arrivano in un ottimo stato di forma, stavolta è molto difficile fare un pronostico perché, a differenza di tutte le gare precedenti, l'italiano non è nettamente favorito anche se i bookmakers propendono per Jannik.

La gara in diretta: 1° set

7° game: anche Sinner non è da meno con il servizio, sul 30-30 non sbaglia, sale 40-30 e chiude 4-3.

6° game: il tedesco serve in maniera efficace, mette tre ace e pareggia, 3-3.

5° game: l'altoatesino ha bene il controllo dei colpi, va sul 40-15 ma poi perde due punti, ancora una parità: punteggio adesso di 3-2.

4° game: il tedesco sbaglia, si va 0-30 e poi 15-40, arrivano le prime due palle break per Sinner ma Zverev è bravo a recuperare con due grandi servizi, parità, e poi pareggia i conti, 2-2.

3° game: Jannik è impeccabile al servizio, nuovamente 40-0 e il game si chiude con la vittoria dell'azzurro, 2-1.

2° game: adesso la battuta tocca a Zvererev, i due iniziano a "martellare" con scambi prolungati, 40-15 e il tedesco pareggia, 1-1.

1° game: il primo al

servizio è Sinner che parte piazzando un ace al centro, sale 40-0 e chiude portando a casa il primo punto, 1-0.

I giocatori sono scesi in campo alle 9.38: dopo un breve riscaldamento saranno pronti a sfidarsi.