Australian Open, a Sonego non riesce l'impresa: vince Shelton in 4 set

Tre ore e 50 minuti di grandissimo tennis non hanno consentito a Lorenzo Sonego (numero 55 del ranking Atp) di avere la meglio contro Ben Shelton (numero 20 del ranking) ma la gara del tennista torinese è stata sublime, ottima mentalità e sempre lucido. L'americano la spunta in 4 set con il punteggio di 6-4, 7-5, 4-6, 7-6 approdando alle semifinali degli Australian Open.

La gara di Sonego

Nel primo set si inizia nel segno dell'equilibrio: i due protagonisti si studiano e sono molto attenti sui propri turni di servizio, non c'è nessun break fino all'ottavo game quando sul 4-4 l'americano è bravo a strappare il punto a Sonego, portarsi sul 5-4 e chiudere 6-4 con un ace a 232 Km/h. Il secondo set sembra per certi versi molto simile al primo almeno sul punteggio ma purtroppo Lorenzo cede per qualche errore di troppo il settimo game, Shelton sale 4-3 e nel gioco successivo non concede nemmeno un punto, 5-3. L'azzurro non molla e riapre il set strappando finalmente un break all'americano, 5-5 e gara sempre più entusiasmante. L'undicesimo game è ricco di colpi di scena ma lo porta a casa Shelton che riprende il break (6-5) e chiude con il dritto 7-5.

Il terzo set è quello del riscatto per il tennista piemomentese che sotto 2-0 si dimostra mentalmente più solido, rimane nel match anche se è dura giocare contro il numero 20 del mondo: sul 5-4 per Sonego l'avversario è falloso, sbaglia molto sul proprio turno di servizio e l'azzurro ne approfitta per vincere e chiudere il set 6-4.

Nel quarto set la battaglia continua senza esclusione di colpi: si va avanti sul filo dell'equilibrio con i protagonisti che nonostante alcune difficoltà non cedono i loro turni di battuta. In questo modo si arriva fino al 5-5, poi Sonego gioca benissimo un game decisivo fatto di ottime prime di servizio e smorzate, l'avversario ha due palle breal ma Lorenzo gioca in modo impeccabile, le annulla e si porta 6-5.

Shelton è molto solido su battuta e dopo 3 ore e 43 minuti di gioco si arriva al tie-break: al cambio di campo regna l'equilibrio, 3-3, ma l'americano si porta 6-4 conquistando due match point e chiude con un gran dritto 7-4.