"Bello ricominciare a colpire": il messaggio di Sinner dal Canada

Prime e confortanti notizie dal Canada, esattamente Montreal: mentre tutto il mondo è impegnato a guardare le Olimpiadi di Parigi con i riflettori giustamente puntati sul Roland Garros che questa volta non vale uno Slam ma le tre prestigiose medaglie, a migliaia di chilometri di distanza il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, ricomincia la sua preparazione atletica in vista del Masters 1000 in programma dal 6 al 12 agosto dopo 10 giorni di stop a causa della tonsillite che è costata i Giochi Olimpici.

I post di Sinner

Sui principali canali social, il tennista altoatesino si è mostrato fiducioso e contento di aver ripreso confidenza con racchetta e campo. " È bello cominciare a colpire di nuovo e non vedo l'ora di ricominciare da qui" , ha scritto il numero uno del mondo su X e Instagram con una foto in primo piano dove si vede il suo viso concentrato mentre colpisce la pallina e un'altra in cui si tiene il cappellino. Sinner, che ovviamente sarà il numero uno del tabellone canadese, non si ritroverà di fronte né Djokovic e nemmeno Alcaraz, impegnati sulla terra rossa parigina. Inoltre, l'azzurro è campione in carica di questo torneo visto che l'anno scorso a Toronto ha conquistato il suo primo "1000" sconfiggendo in finale l'australiano Alex De Minaur.

Good to start hitting again and looking forward to building from here pic.twitter.com/Awmgn6HiqD — Jannik Sinner (@janniksin) July 31, 2024

Obiettivo Us Open

Purtroppo, l'ultimo periodo di Jannik è stato particolarmente sfortunato: non scende in campo in gare ufficiali dai quarti di finale di Wimbledon quando è stato sconfitto in cinque set dal russo Medvedev dopo essersi sentito male in campo a causa di spossatezza e capogiri che lo hanno costretto a 11 minuti di stop. Poi è arrivata la notizia più triste: il forfait alle Olimpiadi a causa di una tonsillite che lo ha costretto allo stop forzato e la rinuncia a un appuntamento così atteso che capita soltanto ogni quattro anni.

Il Masters 1000 canadese è importante per provare ad allungare il punteggio sugli inseguitori Djokovic e Alcaraz ma soprattutto per tornare in forma e farsi trovare pronto per il prossimo Slam,

gli Us Open in programma a New York dal 26 agosto all'8 settembre. In questo momento, Sinner possiede bennella classifica Atp, al secondo posto ecco Djokovic con 8460 e terzo Alcaraz con 8130.