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Berrettini è straordinario: Comesana sconfitto al super tie-break dopo oltre 5 ore di gioco

Con un’intensità incredibile, il tennista romano si regala gli ottavi di finale al Roland Garros: ecco com’è andata e le parole di Matteo dopo la vittoria sull’argentino

Berrettini è straordinario: Comesana sconfitto al super tie-break dopo oltre 5 ore di gioco
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È tornato “The Hammer”: Matteo Berrettini sconfigge l’argentino Francisco Comesana in una gara epica per durata e intensità, oltre cinque ore di gioco, conclusa soltanto con il super tie-break (15-13) al quinto set. 7-6, 5-7, 6-7, 6-4, 7-6 il punteggio finale. Quasi in lacrime, il tennista romano alza le braccia al cielo e vola così agli ottavi di finale. Una gara monumentale, giocata spesso punto a punto e decisa davvero per poco ma l’ha spuntata l’azzurro che dopo tante sofferenze dovute ai continui infortuni (e relative ricadute) continua a sognare sotto il cielo di Parigi.

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Le parole di Matteo

Intervistato appena al termine della gara a bordo campo, gli è stato ricordato che questo è il suo primo Roland Garros dopo 5 anni. “Cos’hai nella testa?”, chiede l’intervistatrice. “Non lo so, sono così contento ma stanco e grato per questa squadra incredibile. Grazie al pubblico incredibile che mi ha sostenuto, in queste condizioni con umidità, caldo e sole siamo riusciti ad andare in fondo a questa partita grazie a voi”.

La sfida più grande, come detto, nel super tie-break. “Francisco ha giocato una partita incredibile, credo che forse avrà sbagliato due palle in cinque ore. Ho dovuto trovare la strada per vincere questa gara, il super tie-break sembrava non finire mai. Sono così contento che adesso voglio riposarmi e godermi questa vittoria”. Il lavoro è stato duro e lo sottolinea, giustamente, Berrettini. “Non mi aspettavo di arrivare fin qui, c’è tanto lavoro sia mentalmente che fisicamente per tornare a disputare questi match. Durante la partita mi sono detto che meritavo di essere qui, non posso che ringraziare la famiglia e tutti quelli che lavorano con me”.

La vittoria in cinque set

Come anticipato, è stata una vera e propria “maratona”: Berrettini vince il primo set 7-6 imponendosi al tie-break (7-3); nel secondo la spunta Comesana che si impone 7-5 e ripete nel terzo set prendendosi la rivincita al tie-break, due set a uno.

Chi pensava che Matteo potesse non farcela si sbagliava di grosso: in 54 minuti Berrettini la spunta 6-4, si decide tutto al quinto. Contrariamente a quanto avvenuto in precedenza, nessuno cede il punto sul turno di servizio, si arriva inevitabilmente sul 6-6 e quindi super tie-break dove la spunta Matteo che vola, meritatamente, agli ottavi.

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