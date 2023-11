Bocelli, omaggio da brividi, e Federer scoppia in lacrime

Un momento che ha catturato l'attenzione di tutti i presenti al concerto e a numerosi utenti del web, quello andato in scena lo scorso lunedì 20 novembre all'Hallenstadion di Zurigo: nel corso della sua esibizione Andrea Bocelli ha infatti voluto rendere omaggio all'ex tennista Roger Federer, invitandolo a salire sul palco per dedicargli "Nessun dorma" e commuovendolo a tal punto da farlo piangere.

Informato della presenza tra il pubblico di Zurigo del 20 volte vincitore Slam, il cantante lirico ha deciso di invitarlo a salire sul palco per omaggiarlo con una dedica speciale. "Questa notte, tra di noi, c'è anche una leggenda vivente, Roger Federer" , dice Bocelli davanti al microfono. Il pubblico di casa va in visibilio per quello che per tanti anni è stato un idolo indiscusso, in grado di portare la Svizzera in alto nel tennis mondiale. "Per me è davvero un onore poter cantare e dedicare l'ultima aria a lui, per le emozioni che lui è riuscito a regalare a tutti" , prosegue il cantante. "E mi piacerebbe averlo proprio qui sul palco accanto a me" . Un sorridente Federer accetta l'invito e raggiunge Bocelli. Dopo aver rivolto un cenno di saluto all'orchestra e uno al pubblico, l'ex numero uno del ranking mondiale si dirige verso il tenore toscano e lo ringrazia.

A catalizzare l'attenzione del pubblico e degli internauti è la reazione genuina di Federer dinanzi all'esibizione del cantante italiano, che gli ha dedicato "Nessun dorma", celebre aria tratta dall’opera lirica "Turandot" di Giacomo Puccini. Un momento particolarmente intenso per l'ex tennista, che non è riuscito a trattenere le lacrime per la grande emozione di quel momento. Dopo la conclusione del brano, Federer si è nuovamente avvicinato a Bocelli, abbracciandolo e ringraziandolo per lo splendido omaggio.

Il tenore ha voluto regalare quel momento anche a tutti i suoi follower su Instagram, omaggiando ancora una volta il fenomeno svizzero: "Gloria a te, Roger Federer" , si legge nel testo che accompagna il video caricato sul social.