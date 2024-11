Bronzetti e Paolini mandano ko la Slovacchia: l'Italia trionfa in Billie Jean King Cup

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Italia femminile del tennis è strepitosa e sale sul tetto del mondo: in Billie Jean King Cup le azzurre allenate da Tathiana Garbin hanno vinto il trofeo battendo in finale la Slovacchia per 2-0 con la prima vittoria ottenuta da Lucia Bronzetti, numero 78 Wta, che ha sconfitto Viktoria Hruncakova (159) in due set 6-2 6-4 e il punto decisivo ottenuto da Jasmine Paolini, la numero uno d'Italia e al quarto posto del ranking mondiale che ha avuto la meglio contro Rebecca Sramkova (numero 43 Wta) con il punteggio di 6-2 6-1 portando l'Italia a vincere il quinto trofeo della sua storia e trionfando undici anni dopo l'ultima vittoria. La squadra delle nuove campionesse del mondo è composta da Jasmine Paolini, Sara Errani, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan.

Le parole delle vincitrici

Intervistate al termine della gara, Lucia Bronzetti ha spiegato che è un "s ogno che si avvera per tutte noi, adesso festeggiamo. Adesso che il trofeo è arrivato non possiamo che essere felicissime ". Dopo di lei è toccato a Sara Errani. " Giocare per l'Italia è qualcosa di speciale e davvero incredibile ". Poi ecco le parole di Jasmime Paolini. " Incredibile chiudere la stagione così, è fantastico e non ho parole. Penso a godermi ogni momento, è importante capire di essere fortunati a far parte di questa squadra" . Dulcis in fundo le parole della Garbin. " È un sogno che diventa realtà, ho un gruppo di campionesse sono orgoglioso di loro e di come hanno combattutto. So cosa hanno passato e cosa hanno dovuto superare per arrivare fin qui, rimanere concentrate e sul pezzo per arrivare all'obiettivo", concludendo ringraziando gli italiani presenti a Malaga.

La doppia vittoria

Eccezionali, le azzure, che hanno espresso un tennis incredibile ed efficace dopo aver avuto la meglio prima contro il Giappone e poi in semifinale contro la temibile Polonia grazie al doppio Paolini-Errani. In finale, invece, sono bastati i due incontri del singolare per vincere l'ambito trofeo: è stata bravissima la Bronzetti che ha vinto meritatamente contro Hruncakova dominando dall'inizio alla fine la sua gara. Nel primo set grazie a ben tre break ha chiuso senza troppi problemi, più fatica nel secondo set ma l'azzurra è stata determinante nei momenti delicati dell'incontro e non si è mai fatta intimorire anche quando l'avversaria l'aveva ripresa.

Una marcia trionfale anche quella della Paolini che ha dominato la Sramkova lasciandole soltanto tre game nell'intera gara e non dando mai punti di riferimento: strepitosi alcuni colpi con dritto e rovescio ma il suo tennis è stato sempre molto efficace senza mai avere passaggi a vuoto.

Le azzurre in panchina l'hanno incitata con uno splendido count-down man mano che il punteggio si faceva sempre più importante per le azzurre iniziando a saltare di gioia sul 40-15 con due match point, il primo è stato annullato ma non il secondo, l'Italia trionfa 11 anni dopo!