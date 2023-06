Casa svaligiata mentre è in campo al Roland Garros: paura per Lucas Pouille

Lucas Pouille senza pace: neppure il tempo di godersi appieno il ritorno al tennis su alti livelli nel torneo del Grande Slam di casa che arriva la doccia fredda. Proprio mentre si trovava impegnato in campo nel doppio misto, infatti, dei ladri si sono introdotti nella sua abitazione impossessandosi di preziosi e monili per un valore complessivo di 600mila euro.

La risalita di Pouille

Il tennista francese, che nel suo palmarès può vantare cinque successi e il raggiungimento della posizione 10 nel ranking Atp (ottenuta il 19 marzo del 2018), ha dovuto attraversare un lungo periodo di crisi, conseguenza di una serie di infortuni e, cosa ancor più grave, di una profonda depressione. "Ho iniziato ad avere un lato più oscuro e ad entrare in una depressione che mi ha portato a dormire un'ora a notte e a bere da solo", aveva rivelato il 29enne a L'Equipe. "Stavo sprofondando in cose inquietanti. Ho preso la decisione di dire basta. Altrimenti sarei finito a Sainte- Anne con i pazzi."

Poi la dura risalita, con l'obiettivo di partecipare alle Olimpiadi di casa nel 2024 e quindi di incamerare punti preziosi per risalire la classifica Atp. Da numero 670 al mondo, Pouille ottiene una wild card e gioca le qualificazioni per ottenere il tabellone principale del Roland Garros, superando in serie il ceco Machac in due set, e poi il taiwanese Tseng e l'austriaco Rodionov, sconfitto anche nel primo turno. Il tennista frencese si è dovuto arrendere a Cameron Norrie, poi sconfitto da Lorenzo Musetti al terzo turno, ma di certo l'inatteso risultato gli ha dato una notevole iniezione di fiducia.

La brutta sorpresa

Purtroppo, tuttavia, il torneo dello Slam parigino non rimarrà nella memoria del 29enne solo per le gioie provate nuovamente sul terreno di gioco. Stando, infatti, a quanto riportato dal Journal du Dimanche, Lucas Pouille è stato vittima di un furto con scasso nella sua dimora di Rennes (Ille-et-Vilaine): il colpo messo a segno dai malviventi è stato decisamente fruttuoso.

Secondo le ricostruzioni effettuate dagli inquirenti, i ladri avrebbero agito indisturbati proprio mentre il tennista francese, lo scorso venerdì 2 giugno, si trovava impegnato nel torneo di doppio misto del Roland Garros al fianco della connazionale Chloé Paquet contro la coppia canadese/americana composta da Gabriela Dabrowski e Nathaniel Lammons (che poi ha vinto col risultato di 6-7, 6-2, 10-8).

Una vera doccia fredda per il 29enne, che rientrando a casa ha trovato la porta sfondata facendo l'amara scoperta: dopo aver messo a soqquadro l'appartamento, i malviventi sono fuggiti con monili e preziosi mettendo insieme un bottino del valore complessivo di circa 600mila euro.