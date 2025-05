Chi è la misteriosa ragazza al fianco di Sinner a Copenaghen

Ascolta ora 00:00 00:00

A tenere banco nel post-Roma di Jannik Sinner, dopo la finale da lui raggiunta e persa contro Carlos Alcaraz, è stato soprattutto il misterioso viaggio fatto a Copenaghen.

Una meta di cui il numero uno al mondo non ha fatto menzione sui suoi profili social e la cui notizia è emersa solamente dopo la testimonianza del casuale incontro avuto con lui da parte dell'ex tennista Mette Dahl. "All'inizio pensavo non potesse essere lui, aveva giocato la finale di Roma solo la sera prima" , ha dichiarato l'allenatrice al quotidiano danese BT. "Ma poi ho provato a chiamarlo, 'Jannik!' e lui si è girato. Ho dovuto pensare in fretta, non potevo credere che passeggiasse tranquillamente, senza tifosi che lo fermassero" . Uno scatto insieme, poi Sinner è andato per la sua strada.

La notizia aveva fatto il giro del web, senza che nessuno fornisse una reale motivazione del viaggio in danimarca del finalista degli Internazionali d'Italia. Il tema è tornato alla ribalta dopo il ritorno in campo sui campi del Roland Garros per preparare il prossimo Slam parigino. A fermarlo prima di iniziare l'allenamento era stato Simone Vagnozzi, che aveva indicato un sospetto segno sul collo del tennista. "Ma chi te l'ha fatto?" , aveva stuzzicato l'allenatore alludendo a un succhiotto e attirando anche l'attenzione di Darren Cahill. Jannik si era limitato a negare e sorridere, ma il supercoach australiano aveva rincarato la dose: "Dai, non negare. Ti conosciamo bene" . Un viaggio di piacere, dunque?

Se ciò non bastasse, il tema è stato trattato anche durante un'intervista rilasciata nella sala stampa del Roland Garros. "Ho visto delle tue foto in giro per Copenaghen con una ragazza questa settimana, mi chiedevo cosa stessi facendo e chi fosse la ragazza" , gli ha domandato infatti un giornalista danese. Colto di sorpresa, Jannik ha sorriso, limitandosi a replicare: “No, non ero con una ragazza. Dovevo sbrigare delle faccende, un paio di servizi fotografici lì e basta. Nient'altro" .

Ciò nonostante la foto di spalle accanto a una bionda misteriosa in giro col suo cane non è passata inosservata in Danimarca: nello scatto Jannik indossa la stessa felpa riconoscibile nella foto con Mette Dahl. Ma chi sarebbe quella ragazza? Secondo rumors sui social si tratterebbe di una modella e influencer, ex di un noto personaggio sportivo.

I più attenti non hanno dubbi: si tratta di, un tempo compagna di Mick Schumacher, peraltro grande appassionata di tennis e di recente immortalata in alcuni scatti nel centrale di Montecarlo in occasione di un match di Carlos Alcaraz. Sarebbe lei quindi il motivo del viaggio di Jannik a Copenaghen? Pare proprio di sì, anche se ora la testa del tennista italiano è focalizzata sul suo prossimo grande obiettivo sportivo.