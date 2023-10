China Open, Sinner vince e guadagna la semifinale: sfiderà Alcaraz

Con le unghie e con i denti: Jannik Sinner ha vinto in tre set contro il bulgaro Grigor Dimitrov agli Atp 500 di Pechino e approda in semifinale dove martedì 3 ottobre sfiderà lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il punteggio ha premiato l'azzurro che ha fatto suo il primo set, 6-4, perso il secondo 6-3 e vinto 6-2 nell'ultimo e decisivo.

Sinner ha dovuto stringere i denti

Dopo un avvio brillante, l'altoatesino ha pian piano pagato dazio a causa di una condizione fisica non ancora ottimale riuscendo, comunque, a gettare il cuore oltre l'ostacolo. Nel primo set è riuscito a strappare il break decisivo a Dimistrov dopo aver ottenuto la quarta palla break e sciupato numerose occasioni per chiuderla prima e con meno fatica. Con un ace (il primo del set) è riuscito ad aprirsi la strada con il punto che gli ha consegnato due set point, un dritto vincente lo ha portato avanti. Sembrava potesse rimanere tutto immutato anche nel secondo set ma così non accade: il numero 19 del ranking Atp è stato meno falloso e ha sfruttato gli errori di Sinner come nel settimo game che, con quattro palle break, non è riuscito a far suo il punto. In questo modo il bulgaro pareggia i conti, 6-3, tutto si deciderà al terzo set.

L'altoatesino si massaggia vistosamente le gambe, è il segnale che dovrà stringere i denti se vorrà conquistare la semifinale. È così che agguanta subito un break portandosi sul 2-0: nonostante le condizioni sempre più precarie non si arrende, prova a servire nel migliore dei modi per aprirsi il campo e faticare di meno. Al sesto game è a un passo dall'ottenere il break con le energie residue ma la missione fallisce. La fortuna, comunque, è anche dalla sua visto che Dimitrov forza e commette errori gratuiti. Sinner soffre, si piega spesso sulle ginocchia ma ha la forza di non mollare e annullare due palle break che lo portano sul 5-2. A quel punto è Dimitrov a gettare la spunga con l'italiano che approda meritatamente in semifinale.

La sfida con Alcaraz

Di tutt'altro tenore la gara di Carlos Alcaraz: il numero due del mondo si è sbarazzato del danese Casper Ruud con il punteggio di 6-4 6-2 e molto più in forma rispetto all'italiano. Le statistiche sono dalla sua visto che servito con il 70% di prime palle vincenti e inanellato 76 punti vincenti contro i 56 di Ruud. L'appuntamento è per le ore 13.30 italiane: l'altra semifinale vedrà Medvedev contro Zverev.

Cosa succede in caso di vittoria

Se Sinner dovesse vincere il torneo approderebbe al quarto posto del ranking mondiale Atp, eguagliando la miglior classifica mai ottenuta da un italiano nell'era Open. Soltanto Adriano Panatta, nel 1976, era riuscito in una simile impresa. La gara vinta nelle scorse ore è la 47esima vittoria nella stagione di Sinner.