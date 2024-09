Il cielo è azzurro sopra New York: Errani e Vavassori trionfano nel doppio misto

Ascolta ora 00:00 00:00

Sara Errani e Andrea Vavassori sconfiggono 7-6 (0), 7-5 gli americani Donald Young e Taylor Townsend in 1 ora e 28 minuti e conquistano il torneo di doppio misto dello US Open, mettendo a segno la prima vittoria di una coppia azzurra nella storia di un torneo del Grande Slam nella categoria mista. Per i due azzurri si tratta del primo successo nel doppio misto: la Errani, dopo la finale raggiunta nel singolare nel 2012 al Roland Garros, ha conquistato tutti e quattro i tornei del Grande Slam nel doppio femminile con Roberta Vinci fra il 2012 e il 2014, mentre ad agosto ha conquistato la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi con Jasmine Paolini; per Vavassori si tratta del primo successo in uno dei quattro tornei principali dopo le finali raggiunte, sempre nel 2024, con Simone Bolelli sia agli Australian Open che al Roland Garros.

Nel primo set, l’equilibrio – al netto di una palla break concessa dalla coppia italiana nel sesto game – dura fino all'11esimo game, quando Vavassori ed Errani ottengono il primo break del match sfruttando i tanti errori di Young. Nel successivo game, però, gli americani non demordono e restituiscono il favore allungando il primo set al tiebreak. Il tredicesimo game si rivela un monologo italiano: i due tennisti azzurri non lasciano neppure un punto agli avversari e con il parziale di 7-6 (0), portano a casa il primo set in 47 minuti.

Nel secondo set sono dapprima gli americani a cercare di strappare il servizio ma nel quarto game gli azzurri si procurano due palle break e, sfruttando il momento no della Townsend, allungano riuscendo a conferma il break nel turno di servizio successivo, quando Vavassori tiene il servizio non lasciando neppure un punto agli avversari. Nel settimo game, però, complice anche un Arthur Ashe schierato con i giocatori di casa, gli italiani perdono il break di vantaggio e gli americani dopo un ottavo game tiratissimo, portano la sfida in pieno equilibrio.

La parità dura fino al dodicesimo game, quando gli azzurri ottengono ben tre match point: dopo essersi visti annullare i primi due, Errani e Vavassori sfruttano al meglio il terzo e col parziale di 7-5 portano una storica vittoria a casa, conquistando il primo trofeo nella categoria.