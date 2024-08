Cincinnati, Sinner supera in rimonta Rublev e vola in semifinale

Ascolta ora 00:00 00:00

Jannik Sinner approda in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista altoatesino batte Andrej Rublev (n.6) in tre set (4-6 7-5 6-4), vendicandosi così della sconfitta subita dal russo la settimana scorsa a Montreal. Dopo i primi due set, con tanti errori e alti e bassi, il numero uno trova la chiave giusta per avere la meglio sul rivale, uscendo alla distanza nell'ultimo parziale a senso unico. Una vittoria che dà morale a Jannik, in un periodo particolarmente complesso dopo lo stop imprevisto dei Giochi Olimpici di Parigi. Ora in semifinale attende il vincente tra il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Ben Shelton.

La partita

Il match inizia subito in salita per Sinner. Un paio di errori col dritto e un doppio fallo e finisce sotto 2-0. L'azzurro non sembra in giornata è lento in uscita dal servizio e in difficoltà negli spostamenti laterali. Con qualche difficoltà si salva e resta attaccato sul 4-2. Dopo un po' comincia a sbagliare anche Rublev. Il russo non sfrutta un set point e Sinner si procura una palla break per rientrare e ce la fa. La gioia per Jannik è brevissima, perde ancora la battuta e cede il set 6-4.

Il secondo set è costellato da tanti da parte di entrambi i tennisti. Sinner conquista subito il break ma riconsegna immediatamente il servizio.Sinner prova a cambiare gioco, riesce a mettere pressione a Rublev e conquista due palle break. Il russo però riesce a salvarsi e salire 3-2. Ma anche l'azzurro soffre al servizio concedendo due palle break. Annulla la prima con un servizio vincente, cancella anche la seconda e poi chiude 4-4. Ancora occasioni di break per Sinner che vince uno scambio incredibile in cui cade a terra e rotola per poi riprendere in mano lo scambio e chiudere dopo 26 colpi. Nonostante tre palle break, Rublev si porta il sul 5-4. Il russo soffre tremendamente al servizio sul 5-5. Stavolta però Sinner sfrutta la chance e si porta sul 6-5. Jannik non trema e fa 7-5.

DOWN, BUT NEVER OUT @janniksin takes a tumble, but recovers to win this INCREDIBLE point!#CincyTennis pic.twitter.com/LhH2iVUO1u — Tennis TV (@TennisTV) August 17, 2024

Il terzo set vola via velocissimo. L'azzurro continua con il piede sull'acceleratore. Avanti di due break, si concede una piccola distrazione e Rublev può accorciare sul 3-1. Il russo però ha perso totalmente la misura dei colpi e perde ancora il servizio. Jannik vola sul 5-1 poi serve per il match sul 5-3.

L'altoatesino apre con un ace, poi con due errori finisce sotto 15-30 e concede due palle break. Rublev rientra di un break, accorcia 5-3. Sinner ha un'altra chance di servire per il match. Stavolta non fallisce l'occasione, chiudendo 6-4 con qualche brivido di troppo.