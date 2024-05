Clamoroso agli Internazionali: Djokovic eliminato in due set da Tabilo

Probabilmente non ha mai giocato così male in tutte le sue partecipazioni agli Internazionali di Tennis: clamorosamente, il numero uno del mondo Novak Djokovic esce al terzo turno sconfitto dal cileno Alejandro Tabilo, numero 32 del ranking Atp e 29 del seeding, con il punteggio di 6-2 6-3. Agli ottavi di finale Tabilo troverà il russo Karen Khachanov.

Il serbo mai in partita

Se il buongiorno si vede dal mattino i segnali per una gara non certo facile c'erano tutti sin dal primo game quando il serbo, che ha iniziato con il servizio, ha subito ceeduto il break e commesso due doppi falli. Il cileno, dal canto suo, non ha sbagliato nulla ma è stato aiutato dal gioco molto falloso di Djokovic. Il parziale è pesantissimo perché Nole perde un altro punto sul proprio servizio, Tabilo vola 4-0: a nulla servono i due turni di servizio mantenuti perché il 1° set si chiude con il punteggio di 6-2.

Chi si aspettava una reazione nel secondo set si sbaglia: vedendo la gara dal campo la sensazione è che Djokovic avesse fretta, volesse sbrigarsi di giocare e terminare l'incontro. Una sensazione, ovviamente, ma anche con il passare del tempo le difficoltà del serbo sono state enormi e rispetto al primo set riesce a conquistare soltanto un game in più. La gara la perde per un doppio fallo, esattamente come aveva iniziato l'incontro. Alla fine, dopo gli applausi per il cileno, quando la speaker ha chiesto al pubblico del Centrale del Foro Italico di salutare Djokovic in mezzo agli applausi si sono mischiati i fischi di chi non ha gradito la prestazione del numero uno del mondo.

Le parole di Djokovic

Intervistato dalla stampa al termine dell'incontro, ha ammesso le palesi difficoltà che tutti hanno visto nel suo gioco. "È come se nelle mie scarpe fosse entrato un giocatore diverso". Alla domanda se l'incidente della borraccia in testa possa aver influito, non lo esclude del tutto. " Non ho trovato alcuna buona sensazione in campo, ero completamente off. Non so se c’entra con quello che è successo venerdì, ieri non ho avvertito nulla ma oggi è stato molto difficile dal punto di vista della coordinazione, del ritmo, dell’equilibrio. Sono stato un giocatore completamente diverso rispetto a venerdì. Non ho fatto nessun esame, ora come ora sento che avrei dovuto: adesso lo farò e vediamo cosa viene fuori".

Le parole di Tabilo

Intervistato a bordo campo, a caldo, al termine della gara, il cileno Tabilo ha spiegato di aver cercato di mantenere i nervi saldi anche quando si stava per avvicinare il traguardo. " Ovviamente ogni volta che ti senti come se fossi più vicino alla fine, le tue braccia iniziano a diventare un po' più strette e inizi a oscillare. Stavo solo cercando di non pensarci e di affrontarlo punto per punto. È pazzesco, non posso credere a quello che è appena successo" .



