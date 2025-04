Cobolli e Darderi, domenica vincente

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Italtennis, in attesa del ritorno del suo re Jannik Sinner, ha battuto un colpo in maniera importante ieri. Sì, perché Flavio Cobolli (foto) e Luciano Darderi hanno conquistato i titoli, rispettivamente, a Bucarest e a Marrakech. La terra rossa fa sorridere il romano, ritrovatosi dopo un periodo molto negativo. Per lui è la prima affermazione nel massimo circuito internazionale, vittorioso contro l'argentino Sebastian Baez per 6-4 6-4.

Seconda firma nel circuito ATP per Darderi, toltosi la soddisfazione di piegare in due tie-break un tennista solido come l'olandese Tallon Griekspoor (7-6 (3) 7-6 (4)). Con questi due successi, sono 101 i sigilli in totale dei giocatori italiani nel massimo circuito ed è la quarta volta nella storia che due azzurri vincono due tornei nella stessa settimana. Gli ultimi a riuscirci erano stati Fabio Fognini a Bastad e Marco Cecchinato a Umago nel 2018.

Da segnalare l'eliminazione cocente a Montecarlo di Matteo Arnaldi contro un redivivo Richard Gasquet, mentre quest'oggi ci saranno gli esordi sul rosso del Principato di Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Fognini a caccia di soddisfazioni.