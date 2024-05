"Col caschetto da ciclista". Djokovic ricompare e scherza dopo il colpo in testa

Novak Djokovic è arrivato al Foro Italico con le dovute precauzioni e soprattutto con la solita sana dose di ironia. Dopo l'incidente di ieri quando al termine della sua partita è stato colpito accidentalmente alla testa da una borraccia mentre firmava autografi agli spettatori, il numero uno al mondo, prima dell'allenamento si è presentato con un caschetto da ciclista in testa per firmare gli autografi ai tifosi presenti, strappando risate e sorrisi.

Ma soprattutto il campione serbo è parso sereno e si sta allenando con due sparring partner, sotto gli occhi attenti del nuovo coach Nenad Zimonjic. "All’uscita dal campo Centrale al termine della sua partita è stato colpito accidentalmente alla testa da una borraccia mentre firmava autografi agli spettatori. È stato sottoposto alle medicazioni del caso, ha lasciato il Foro Italico per tornare in albergo, le sue condizioni non destano preoccupazione" , ha fatto sapere la Direzione degli Internazionali BNL d’Italia. L'episodio è avvenuto dopo il successo su Moutet che ha allungato la serie di 18 vittorie nei match d'esordio nelle sue 18 partecipazioni al torneo del Foro Italico. "Grazie per tutti i messaggi. È stato un incidente. Sto bene, mi sto riposando in albergo con un impacco di ghiaccio. Ci vediamo domenica" ha scritto il serbo sui suoi profili social. Nella giornata di domani il numero uno al mondo, sei volte vincitore di questo torneo, affronterà al terzo turno il cileno Alejandro Tabilo con l'obbiettivo di raggiungere le 1100 vittorie nel circuito ATP in carriera.

Il video della borraccia che si sfila dallo zaino e finisce in testa a Djokovic.



Anche calma prima di partire sugli italiani incivili e sul pubblico del calcio che contagia quello del tennis pic.twitter.com/1eIovIKIwE — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) May 10, 2024

Intanto la borraccia che ieri sera ha colpito alla testa ha fatto scoppiare un vero e proprio caso. Fino all'anno scorso non sarebbe potuta entrare al Foro Italico. Il divieto di borraccia è stato eliminato proprio in questa edizione, come informano ai varchi e come conferma la Fitp all'AGI: "quest'anno abbiamo deciso di togliere il divieto di borracce". La ragione, chiariscono, risponde alla preoccupazione per le tasche degli spettatori: "Abbiamo pensato fosse giusto permettere al pubblico di rifornirsi alle tre fontanelle del Foro senza obbligarli a comprare al Foro le bottigliette d'acqua che peraltro hanno un prezzo calmierato di 1,50 euro, meno di quello della stadio dove chiedono tra i due e i tre euro. Le partite di calcio durano un'ora e mezza qui la giornata di gioco dura otto ore". La libertà di borraccia è contenuta nell'articolo 14 del regolamento del torneo che invece vieta una lunga serie di oggetti "atti ad offendere".

Come bottiglie, lattine, ombrelli, caschi, aste rigide per bandiere, stick per il selfie e naturalmente armi, fuochi d'artificio e fumogeni.