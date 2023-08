Compleanno amaro: Sinner eliminato a Cincinnati

Dopo il trionfo di pochi giorni fa al Torneo Atp di Toronto che gli è valso il primo Masters 1000 della sua carriera facendolo balzare al sesto posto nella classifica mondiale, Jannik Sinner è stato eliminato al secondo turno dal Torneo di Cincinnati per mano del serbo Dusan Lajovic in due set con il punteggio di 6-4 7-6 in poco più di due ore di gioco.

Com'è stata la gara

Nel giorno del suo 22° compleanno, l'altoatesino è apparso in condizioni fisiche non ottimali condite da qualche crampo e mani sulla schiena: è fisiologico che la cavalcata di Toronto ha lasciato il segno ma c'è anche da dire che il serbo numero 66 della classifica Atp è sembrato impeccabile sbagliando pochissimo. Il primo set ha visto un certo equilibrio soltanto fino al 3-3 con il settimo game vinto dal serbo che poi mette la freccia aggiudicandosi anche quello successivo portandosi sul 5-3. Sinner accorcia ma non basta, il punteggio finale della prima frazione è 6-4.

Il secondo set è una battaglia: colpo a colpo Lajovic risponde al nostro Jannik, la gara rimane sempre in equilibrio con game lunghissimi come i 18 minuti giocati al nono gioco quando Sinner è avanti 5-4. Non c'è tregua, i due arrivano al tie-break che si rivela decisivo con Lajovic che dà lo sprint decisivo per portare a casa il match. Peccato, resta l'amarezza per una sconfitta nel giorno del proprio compleanno ma anche per non aver dato continuità alla splendida vittoria ottenuta pochi giorni prima a Toronto. Nel prossimo turno il serbo se la vedrà contro l'americano Taylor Fritz che, poco prima, aveva avuto la meglio contro il nostro Lorenzo Sonego con il punteggio di 6-4 7-6.

Le parole del vincitore