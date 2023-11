"Consola Dimitrov in lacrime a fine partita". Il bel gesto di Djokovic a Parigi-Bercy

Novak Djokovic ha trionfato a Parigi-Bercy, battendo in finale Grigor Dimitrov (6-4, 6-3) e portando a casa il settimo successo nel torneo e il 40° Masters 1000 in carriera. Il bulgaro aveva vinto una sola volta su 12 contro il serbo n.1 al mondo e nemmeno il forte sostegno del pubblico lo ha avvicinato ad una possibile impresa.

Il successo mantiene il serbo leader della classifica ATP anche in vista delle prossime Finals di Torino, dove solo una totale debacle lo priverebbe del privilegio di chiudere l'anno in vetta, e sarebbe l'ottava colta che gli capita. Ormai è in scia a Roger Federer (103), mentre Jimmy Connors è ancora lontano (109).

Le Finals alle porte vedono Djokovic partire favorito, anche se per lui e gli altri magnifici sette, Jannik Sinner in testa, bisognerà aspettare il sorteggio di giovedì prossimo che stabilirà i due gironi da quattro per avere un'idea delle possibili combinazioni.

Il gesto a fine partita

Il rapporto tra Nole e il pubblico francese non è stato per niente idilliaco nel corso del torneo. Qualche scaramuccia c'è stata anche in finale, con Djokovic che dopo aver vinto il primo set ha portato una mano all'orecchio per sentire gli umori sugli spalti.

A fine partita però il serbo si è rifatto dimostrando grande sportività nei confronti dell'avversario. Dimitrov è stato protagonista quest'anno di una delle migliori stagioni della sua carriera e proprio per questo l’occasione di ieri era ghiotta per conquistare un titolo prestigioso. A fine partita la delusione del bulgaro con il volto coperto da una asciugamano per nascondere le lacrime copiose, è stata evidente.

Proprio Djokovic, dopo essersi accorto della disperazione di Dimitrov, si è avvicinato al rivale e lo ha consolato con una pacca sulla spalla. Un gesto di sportività particolarmente apprezzato anche dal pubblico, che ha applaudito con convinzione. "Sono stato nella sua situazione di perdere una finale molte volte, anche se per mia fortuna sono più quelle che ho vinto. Comunque so come ci si sente. Spero che continui a giocare ancora a questo livello, gli auguro il meglio" , le parole del n.1 del mondo.

Perché il pubblico aveva fischiato Djokovic

Un gesto apprezzato dal pubblico francese, che non aveva risparmiato la sua disapprovazione nei confronti di Djokovic, al termine della semifinale vinta in rimonta contro Rublev. In alcuni momenti nel corso della partita gli spettatori hanno avuto modo di contestare dei comportamenti del campione serbo, non particolarmente amato in Francia.

Al termine del match Nole ha iniziato a festeggiare per il pesantissimo successo ottenuto, in modo piuttosto provocatorio verso il pubblico sugli spalti. Prima il dito portato all'orecchio per 'sentire' i tifosi, poi un gesto plateale al centro del campo mostrando gli attributi. Alla scena, non sono mancati i fischi per il serbo.