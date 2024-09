Coppa Davis, Bolelli-Vavassori vincono il doppio: Italia-Belgio finisce 2-1

Ascolta ora 00:00 00:00

Una delle loro migliori partite: la coppia dell'Italtennis composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Gille-Vliegen ha vinto la terza e decisiva gara contro il Belgio 7-6 7-5 dopo un'ora e 26 minuti di gioco portando a casa anche la seconda sfida dopo il 2-1 ottenuto contro il Brasile. In classifica l'Italia ha adesso due punti, domenica si deciderà la graduatoria finale dopo le gare contro l'Olanda mentre domani conosceremo già l'esito di Belgio-Brasile. Sempre efficaci in battuta e sotto rete, la coppia azzurra si è dimostrata molto più efficace della gara contro i brasiliani vincendo nettamente e meritatamente.

Le combinazioni per Malaga

Dal momento che l'Olanda ha vinto ieri contro il Brasile, la classifica parziale vede l'Italia con due punti (4 set vinti e due persi); Belgio un punto (3-3); Olanda un punto (3-3), Brasile a zero. Se domenica l'Italia dovesse vincere contro l'Olanda chiuderebbe il girone in testa: se invece dovesse perdere 3-0 contro l'Olanda, avanzarebbe soltanto se il Brasile batterà il Belgio; infine, se l'Italia dovesse perdere due set a uno sarebbe qualificata ma se non il Belgio vincesse 3-0 con il Brasile.

Le parole di Volandri

Intervistato da Sky Sport al termine della gara, il capitano Volandri ha spiegato che bisogna mantenere i " piedi per terra e pedalare: abbiamo vinto due sfide e ancora non siamo qualificati. È difficile andare in campo non conoscendo il proprio avversario - sottolinea - oggi è stato bravo Matteo. Alla fine ha messo il cuore ". Sulla prestazione di Flavio Cobolli alla sua prima gara in Coppa Davis ha spiegato che " giocare un incontro indoor con Bergs è difficile per chiunque. Nel secondo set Cobolli è stato bravissimo. Dal terzo set invece può imparare tantissimo: ha avuto un'occasione nel primo game quando era 15-40, poi ha sprecato un'altra palla break. Ci sta di avere un calo ". Non poteva non arrivare il plauso anche per Simone Bolelli e Andrea Vavassori che hanno regalato il punto importantissimo. "Il doppio oggi ha giocato meglio i momenti importanti rispetto al Brasile, ma lo meritavano anche col Brasile. Qui si è giocato sul servizio di un livello incredibile".

La vittoria degli azzurri

Nel primo set inizia con il servizio il duo azzurro che inizia al meglio lasciando un solo quindici agli avversari che rispondono molto bene nel proprio turno di battuta, 1-1. La gara continua in equilibrio con le due formazioni molto brave a non perdere sul proprio servizio: in questo modo si procede punto a punto, Bolelli è molto efficace con il dritto, Vavassori al servizio. Dal 2-2 si va avanti così fino all'epilogo inevitabile, quello del tie-break: al cambio di campo gli azzurri sono in vantaggio di un break, 4-2, poi c'è un lungolinea micidiale sulla battuta degli avversari che vale il 5-2. Gli azzurri si procurano ben quattro palle set e Bolelli chiude alla grande, finisce 7-2 dopo 40 minuti di gioco.

Il secondo set comincia così come era iniziato il primo: le coppie procedono punto a punto in una gara molto bella e a tratti spettacolare con l'intensità che non manca di certo. Bolelli e Vavassori servono benissimo lasciando le briciole ai belgi, si va 1-1, 2-2, poi al quinto game arrivano per la prima volta i vantaggi ma si continua sempre nella stessa direzione (3-3). Anche questo doppio, come nella gara contro il Brasile nella prima giornata: 4-4 ma la coppia Gille-Vliegen tiene a zero il nono game, 5-4 con l'Italia che deve servire per rimanere nel set e ci riesce egregiamente, ancora parità e quindi 5-5.

Nell'undicesimo game c'è la svolta: tre palle break per Simone e Andrea, va in porto l'ultimo tentativo con un gran dritto di Vavassori, 6-5 al cambio e il servizio per vincere il match. Bolelli in battuta serve gran prime di servizio, Vavassori schiaccia sotto rete, 40-15 e arriva la vittoria, meritatissima, 7-5 dopo un'ora e 26 minuti di gioco.