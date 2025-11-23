Coppa Davis, le congratulazioni di Mattarella e Meloni all'Italtennis. "Determinazione, talento e cuore"

L'impresa, storica che l'Italia del tennis ha compiuto vincendo la terza Coppa Davis consecutiva è stata omaggiata anche dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ma anche da una larga fetta del mondo politico. Una vittoria che porta ancora lustro al nostro Paese che si conferma la prima potenziale mondiale in questo sport.

Il comunicato dal Quirinale

" Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto prevenire alla nazionale di tennis le più vive congratulazioni per questa nuova vittoria in Coppa Davis e ha invitato gli atleti al Quirinale, insieme alla nazionale femminile reduce dai recenti successi, per esprimergliele personalmente", riporta un comunicato stampa del Colle.

Le congratulazioni della premier

" Determinazione, talento e cuore: l'Italia trionfa ancora in Coppa Davis. Campioni! ": si è espressa così sul social X la premier Meloni celebrando il terzo successo di fila degli azzurri in Coppa Davis. Ma le congratulazioni del mondo politico sono arrivate anche dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha esultato per il trionfo dell'Italia in finale contro la Spagna. " Campioni del mondo! L'Italia vince la quarta Coppa Davis della sua storia, la terza consecutiva! Grazie ragazzi!!! ".

I complimenti del mondo politico

Un post con i protagonisti della vittoria di Bologna: così il Presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, si è espresso su Facebook scrivendo " Orgogliosi di voi ". Il tributo ai ragazzi dell'Italtennis è arrivato anche dal Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che su X ha scritto: " Terza Davis consecutiva! Grazie ragazzi, avete dimostrato ancora una volta cosa significa credere nei propri sogni e lottare insieme per realizzarli ". A stretto giro ecco anche il messaggio della senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli . "Una grandissima nazionale ci consegna la terza coppa Davis di fila, la quarta della nostra storia. Il tennis italiano è ancora una volta in cima al mondo. Grazie ragazzi, orgoglio azzurro ".

Oltre al Quirinale, gli azzurri di Volandri sono attesi anche al Campidoglio: è l'invito che sul social X ha fatto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Terza coppa Davis consecutiva! Grazie a Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, due straordinari ragazzi romani cresciuti insieme nei circoli della capitale che hanno fatto la storia del tennis italiano. Matteo e Flavio, vi aspettiamo in Campidoglio per festeggiarvi!

