Coppa Davis, Italia-Brasile 1-0: Berrettini batte Fonseca in due set

Bella e netta vittoria di Matteo Berrettini (numero 43 del mondo) nella prima giornata di gare dell'Italia in Coppa Davis con la vittoria contro il brasiliano Joao Fonseca (numero 158 del ranking) con il punteggio di 6-1 7-6 dopo un'ora e 23 minuti di gioco. Nel secondo incontro il nostro Matteo Arnaldi se la vedrà contro Thiago Monteiro. La partita è stata a due facce: facilissimo il primo set stravinto dall'azzurro, con molte insidie il secondo deciso soltanto al tie-break. Ottimo il rientro in Davis dopo due anni del tennista romano che ha fatto valere tutta la sua bravura ed esperienza.

Le parole di Berrettini

Intervistato da Sky Sport, Berrettini ha spiegato di aver fatto una " prestazione positiva. Non giocavo da due anni in Davis, l'ho vissuta con gioia e adrenalina. Lui era un po' teso e impacciato come giusto che sia, poi al tie-break ho recuperato e vinto facendo le cose che faccio bene, essere aggressivo. Sto molto bene, non mi piace dirlo ma incrocio le dita: sento di essere in forma, mi muovo bene. Sono carico, la Davis mi dà un'energia extra" . Infine, un ringraziamento per essere tornato in nazionale. " Fino a pochi mesi fa pensavo fosse un obiettivo lontanissimo, non è facile essere convocati in Davis ci sono tantissimi giocatori. È un grande onore, partenza migliore di questa non poteva esserci" .

Una partita a due facce

Il primo set comincia con il servizio di Berrettini che lascia a zero punti la giovane promessa Fonseca e sul successivo turno di battuta del brasiliano ottiene due palle break che porta a casa con un gran dritto lungolinea, è già 2-0 per l'Italia. Terzo game dove viene consolidato il break del tennista romano che fino a questo momento non ha nessuna sbavatura, 3-0. Il quarto game è quello che dà una scossa al Brasile con Fonseca che tiene la battuta e accorcia il punteggio, 3-1. Qualche problema nel quinto game con Matteo bravissimo a recuperare da una situazione un po' scomoda sul 15-30 ma poi tre punti di seguito valgono il 4-1. Ancora due occasioni per allungare nel sesto game con Berrettini davvero solido in campo, si va sul 15-40, poi 30-40 ma l'errore a rete di Fonseca vale il 5-1 per l'Italia. Con servizio, dritto ed ace (quattro) l'azzurro conquista facilmente il primo set che si chiude 6-1 dominando con 25 punti a 12 in appena 23 minuti di gioco.

Nel secondo set ha iniziato a servire il brasiliano che stavolta sembra un po' più solido: porta a casa il punto su battuta e lo stesso accadrà a Matteo che sotto per due volte 15-30 risale e ottiene i punti. Arriviamo così al 2-2 ma la partita è sicuramete diversa rispetto a prima perché il giovane 18enne si è scrollato di dosso il timore per il debutto, adesso c'è un sostanziale equilibrio. Con servizio e dritto un altro Fonseca sale 3-2 al quinto game ma Berrettini non perde il punto sul proprio servizio, 3-3. Adesso si gioca sul filo dell'equilibrio, il punteggio sale sul 4-4 fin quando Fonseca in contropiede non chiude favorevolmente il proprio turno di battuta, 5-4.

Matteo pareggia i conti e ha la ghiotta occasione di chiudere la gara quando ottiene il break, sale 6-5 ma poi Fonseca è bravo a ribaltare la situazione e portare la gara al tie-break (6-6).

Il brasiliano scappa sul 4-0, Berrettini recupera accorciando 4-3: arriva anche il recupero del secondo mini-break dopo la rete del brasiliano, massimo equilibrio (4-4). Il brasiliano sale 5-4, poi Matteo stampa un dritto sulla riga che vale il 5-5: sbaglia Fonseca, c'è match point per l'Italia: un doppio fallo consegna il primo punto all'Italia, 1-0.