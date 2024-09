Coppa Davis, sconfitta indolore per Bolelli e Vavassori: il Brasile vince in tre set

Ascolta ora 00:00 00:00

Simone Bolelli e Andrea Vavassori non sono riusciti a consegnare all'Italia anche l'ultima vittoria contro il Brasile nella prima giornata di Coppa Davis: la coppia brasiliana formata da Rafael Matos e Marcelo Melo ha avuto la meglio con il punteggio di 6-7 7-6 7-5. Dopo la prima giornata, quindi, l'Italia è prima in classifica assieme al Belgio con la stessa differenza set (2-1 come il risultato del Belgio contro 'Olanda). Il primato nel girone si deciderà giovedì con lo scontro diretto con i fiamminghi, poi domenica l'ultima giornata contro gli olandesi. Una gara non impeccabile da parte degli azzurri che hanno anche avuto tre match point non sfruttati nel secondo set.

La sconfitta di Bolelli e Vavassori

Nel primo set c'è grande equilibrio: le coppie si conoscono molto bene, le sbavature sono pochissime e infatti non ci sono palle break: Italia e Brasile conquistano i punti sul proprio servizio e la conclusione inevitabile non può essere che il tie-break. Dal 3-3 pari del tie-break sono arrivati quattro punti consecutivi per gli azzurri che hanno vinto il primo set 7-6.

Nel secondo set si ricomincia come prima, con le coppie molto attente sui turni di battuta. Il punteggio sale pian piano: 1-1, 2-2, 3-3. Nel settimo game i brasiliani si salvano da due palle break per gli azzurri che non concretizzano, 4-3, ma Bolelli e Vavassori rimangono agganciati pareggiando prontamente (4-4). Nono game dove l'Italia era 0-30 ma poi quattro punti di seguito di Matoe e Melo valgono il 5-4. Come nel primo set, fino a questo momento non ci sono break, si continua punto a punto ed ecco il 5-5 di Simone e Andrea.

Si percepiva ed ecco che arriva un altro tie-break: al cambio di campo il Brasile è avanti 4-2, ossia di un mini-break. Gli azzurri accorciano ancora, 4-3, e Vavassori recupera con una risposta di dritto in lungolinea da urlo, 4-4: i brasiliani non sbagliano nell'ultimo servizio prima del cambio, 5-4, Bolelli sotto rete pareggia i conti (5-5). Vavassori ha fatto un'altra cosa eccezionale con servizio e smash, 6-5 e match point Italia che viene annullato subito, si ricambia campo sul 6-6. Stavolta sono i brasiliani ad avere il set point sul 7-6 e lo ottengono, finisce 8-6.

Il terzo e decisivo set

La gara rimane in super equilibrio anche nel terzo set: i protagonisti non sbagliano sui servizi, ecco che anche questa volta si procede punto a punto. Dall'1-1 in una gara sempre molto intensa si arriva al 5-4 per gli azzurri e il turno di battuta è dei brasiliani per rimanere nel match.

Un bel sussulto di Bolelli vale il 15-30 e Vavassori con uno splendido riflesso procura il 15-40 e due match point: il primo viene annullato così come il secondo, ancora parità per poi chiudere il game, 5-5. Dopo due ore e 45 minuti arriva il primo break di tutto l'incontro ed è a favore del Brasile che sale 6-5 e si procura tre match point: finisce 7-5, il Brasile accorcia le distanza con l'Italia che ha vinto 2-1.