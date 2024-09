Coppa Davis, vince anche Arnaldi: Italia-Brasile 2-0, Monteiro battuto in tre set

Da un Matteo all'altro: dopo Berrettini a far sorridere i colori dell'Italia all'Unipol Arena di Bologna ci ha pensato anche Matteo Arnaldi (numero 33 del mondo) che ha battuto il brasiliano Thiago Monteiro (numero 76) con il punteggio di 7-5 6-7 7-6 dopo tre ore e 39 minuti di gioco. L'Italia ha ormai vinto contro il Brasile anche se manca il doppio e si trova al primo posto nel girone assieme al Belgio che ieri ha vinto a sorpresa 2-1 contro l'Olanda. La gara di Arnaldi è stata sofferta, combattuta ed equilibrata e l'azzurro ha meritato di vinceere per essere stato decisivo nei momenti più importanti: è stata una maratona, più che una gara di tennis, giocata punto a punto ma quel che conta è il risultato finale, grandissimo l'azzurro a difendersi e mettere il cuore nonostante il piccolo infortunio finale.

La sofferta vittoria di Arnaldi

Primo set che inizia con Arnaldi alla battuta, è suo il primo punto, seguito a ruota da Monteiro: entrambi i protagonisti sono molto solidi sui propri turni di servizio, non c'è nessuna palla break e si arriva sul punteggio di 2-2 dopo 13 minuti di gioco. Con un po' di difficoltà il quinto game di Matteo e per la prima volta si arriva ai vantaggi, 40-40: tiene il punto l'azzurro, 3-2, grazie a uno splendido pallonetto e un dritto del brasiliano che finisce in rete. Non cambia nulla sul turno di battuta di Monteiro, molto solido e che tiene a zero Arnaldi, 3-3. Uno smash del giocatore nato a Sanremo chiude il settimo gioco in suo favore (4-3) ma l'italiano sembra non far valere la miglior classifica e la differenza tecnica con l'avversario, 4-4.

L'urlo, di incoraggiamento, dell'azzurro che è solidissimo sul servizio e sale 5-4: decimo game più combattuto ma si continua ancora in parità, 5-5 dopo 40 minuti di gioco all'Unipol Arena di Bologna. Molto male l'undicesimo game: Arnaldi commette doppio fallo e un errore gratuito con il dritto, 0-30, poi sbaglia anche Monteiro che gli dà una mano, 30-30. Si arriva in parità ma Matteo è bravo a recuperare soffrendo, 6-5. Con un rovescio da applausi l'azzurro si conquista la prima palla break della gara che vale un set point ma viene annullato, ancora parità. Il livello dell'italiano, finalmente, si alza e chiude 7-5 dopo 55 minuti di gara.

Il secondo set inizia a fatica per Arlandi che subisce per la prima volta la possibilità di perdere il punto sul servizio ma poi riesce a spuntarla e portarsi avanti, 1-0. Si combatte tantissimo anche adesso, bravo Monteiro a ottenere il punto su battuta, 1-1. Una controsmorzata di eccezionale qualità portano Arnaldi sul 2-1. Il brasiliano pareggia i conti (2-2) e si procura un'altra palla break che non concretizza e Matteo va sul 3-2. La svolta c'è al sesto game dove, finalmente, al terzo tentativo l'italiano strappa il break, 4-2 e servizio a favore: nulla è facile in questa gara, si soffre per la parità ma poi il punto è azzurro, 5-2 e strada in discesa. Monteiro tiene la battuta (5-3) ma Arnaldi serve per il match: sul più bello 15-40 e due palle break per il brasiliano che sfrutta subito, 5-4, e c'è l'aggancio sul 5-5. Matteo si scuote sul turno di battuta, 6-5, ma Monteiro ottiene il tie-break: sotto 4-0, l'italiano è in evidente difficoltà, il cambio di campo avviene sul 5-1, poi chiude 7-4 e il punteggio è di 1-1 dopo due ore e 14 minuti.

Gara decisa al tie-break del terzo set

Il terzo set, quello che decide l'incontro, si apre con i protagonisti che tengono i rispettivi turni di servizio: 1-1, 2-2, si lotta su ogni punto, ogni palla, gara ad altissima intensità che arriva sul 3-3. Il settimo game è il più lungo della gara, per tre volte Arnaldi ha avuto la possibilità di strappare il break ma è Monteiro a essere avanti 4-3. L'azzurro tiene a zero l'ottavo game, 4-4, ma il brasiliano serve benissimo e sale 5-4. Con il brivido l'azzurro pareggia ancora, 5-5. Non c'è nessuna pausa, dopo l'ennesima parità esulta Monteiro che sale 6-5, la pressione adesso è tutta per l'azzurro ma raggiunge il tie-break decisivo. Al cambio di campo il vantaggio è di Arnaldi, 4-2, ma Monteiro recupera e pareggia, 4-4.

Applausi dai tifosi azzurri per il 5-4 a favore di Matteo che ha due servizi per chiudere una specie di "Odissea": la prima la stecca il brasiliano, 6-4 e due match point ma il primo viene annullato da una gran giocata del brasiliano, 6-5. Spingendo, alla grande, chiude Arnaldi 7-5 dopo tre ore e 39 minuti.