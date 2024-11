Rimonta show di Berrettini contro Kokkinakis, Italia 1-0 sull'Australia. Ora tocca a Sinner

Ascolta ora 00:00 00:00

Cuore e forza mentale sono sinonimi di Matteo Berrettini: l'azzurro numero 35 del ranking Atp ha vinto la prima gara contro l'australiano Thanasi Kokkinakis (numero 77 Atp) rimontando dopo aver perso 6-7 il primo set ma poi vincendo il secondo 6-3 e il terzo 7-5. Aspettando la partita di Jannik Sinner contro Alex de Minaur, l'Italia è in vantaggio 1-0 contro l'Australia. Una gara dura, difficile ma la lucidità di crederci e non arrendersi anche nei momenti più difficili: in questo modo Matteo ha dato il vantaggio all'Italtennis di Volandri con Jannik chiamato adesso a mettere il punto esclamativo.

Le parole di Berrettini

" Sono felice, felicissimo, perché ho portato il primo punto alla squadra. È stato un match con tantissime difficoltà. Il primo set avrei potuto vincerlo sei volte, però questo è il tennis. I ragazzi mi hanno tirato su, mi hanno detto che stavo giocando meglio e che se avessi continuato così l'avrei portata a casa e ho continuato a lottare. È il primo passo di una bella semifinale ": sono state queste le prime parole di un raggiante Berrettini dopo la vittoria su Kokkinakis e in vantaggio dell'Italtennis nei confronti degli australiani. " Malaga è diventata italiana ma sono sicuro che i tifosi non siano solo italiani ma persone da tutto il mondo, perché quando c'è una partita del genere, con un avversario che gioca in questo modo, secondo me il tennis è uno degli sport più belli del mondo", ha sottolineato il 28enne ai microfoni di RaiSport. " Mi sono divertito tantissimo in questa atmosfera. Lo sentiamo il calore del pubblico, mi è mancato tantissimo. Ora devo un attimo recuperare, prendermi cura del mio corpo, ma appena potrò verrò in panchina a tifare Jannik e tutto il resto della squadra. Siamo veramente un team unito ".

La vittoria in rimonta dell'azzurro

Eppure era iniziata male: nel primo set un equilibrio infinito spezzato soltanto al tie-break e dopo aver avuto quattro set point: kokkinakis non ha sbagliato praticamente nulla giocando in maniera impeccabile e non certamente da numero 77 al mondo. Nel secondo set la gara è girata a favore dell'azzurro all'ottavo game quando ha strappato il break decisivo e poi vinto il gioco decisivo, il nono, sul proprio servizio.

The moment @MattBerrettini defeated Kokkinakis to give Italy a 1-0 lead over Australia #DavisCup pic.twitter.com/UMFlJSvq49 — Davis Cup (@DavisCup) November 23, 2024

Il capolavoro di Matteo è stato però compiuto nelquando la stanchezza poteva avere la meglio ma Berrettini ha ribattutto colpo su colpo decidendo la gara all'undicesimo game con il capolavoro che lo ha portato sul 6-5 e stavolta, senza bisogno di tie-break, ha trionfato 7-5.