Coppa Davis, perché Italia-Belgio può già valere il pass per Malaga

L'Italia di Coppa Davis osserva la giornata di riposo con il sorriso: la vittoria sul Brasile per 2-1, anche se non nettissima, la proietta momentaneamente in testa al Girone A assieme al Belgio, che con lo stesso punteggio ha battuto l'Olanda nella prima giornata. In questo caso, entrambe le nazionali hanno un punto in classifica, zero quello delle due sconfitte. Venerdì 13 settembre gli azzurri di Volandri torneranno all'Unipol Arena di Bologna per la gara che potrebbe già essere decisiva per la qualificazione alla Finals di Malaga in programma dal 19 al 24 novembre.

Le combinazioni per Malaga

Il regolamento è abbastanza semplice e lineare: a qualificarsi per contendersi l'insalatiera che l'Italia ha vinto lo scorso anno dopo 47 anni di attesa vanno le prime due di ogni girone (nel complesso ci sono quattro gironi da quattro squadre). Calcoli alla mano, se l'Italia domani vincesse contro il Belgio, oltre a un altro punto in classifica (in totale due) sarebbe matematicamente qualificata indipendentemente da come andassero le cose contro l'Olanda nell'ultima giornata in programma sabato 21 settembre. L'Italia sarebbe prima in classifica se, oltre a vincere contro il Belgio, oggi il Brasile battesse i Paesi Bassi.

I criteri per il passaggio del turno

Non bisogna però sottovalutare l'importanza delle tre gare: dal momento che le partite sono soltanto tre ed è molto facile finire a pari punti con un'altra nazionale, i criteri per stabilire la classifica finale sono numerosi. Innanzitutto, si fa la differenza tra le gare vinte: (3-0 oppure 2-1 fa molta differenza) se anche queste sono uguali, si applica il criterio dello scontro diretto. Se la parità continua tra due o più nazioni, ecco che a fare la differenza sarà il numero di set vinti, poi eventualmente si vedrà la differenza dei game e infine, se non bastasse, si vedrà il ranking per nazioni. Proprio per questi criteri, tra le combinazioni favorevoli domani contro il Belgio servirebbe una vittoria per 3-0 e che l'Olanda si imponesse 2-1 contro il Brasile: a questo punto l'Italia avrebbe due punti con cinque vittorie con una sola sconfitta, il Belgio avrebbe un punto frutto di due vittorie e quattro sconfitte e l’Olanda sarebbe pure a un punto con tre vittorie e tre sconfitte.

Come sta Arnaldi

Mentre il capitano azzurro, Filippo Volandri, studia chi tra gli azzurri potrà schierare contro il Belgio, giungono notizie confortanti da Matteo Arnaldi che ha subìto un leggero infortunio alla caviglia. al termine dell'incontro con Thiago Monteiro. " La caviglia di Arnaldi è ok, è solo stanco dato che la partita è stata molto lunga.

Fortunatamente abbiamo un giorno di riposo e saremo pronti per il prossimo incontro", ha dichiarato Volandri, facendo intendere che probabilmente scenderanno in campo i due Matteo (Berrettini e Arnaldi) con Flavio Cobolli pronto a subentrare qualora dovessero esserci problematiche fisiche o perché il capitano avrà voglia di dare anche a lui la possibilità di esibirsi in Coppa Davis.