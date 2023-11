Coppa Davis, Arnaldi ko nel primo singolare: Olanda avanti 1-0 sull'Italia

Esordio amaro per l'Italia, impegnata contro l'Olanda nei quarti di finale della Coppa Davis, in programma al Palacio de Deportes José Maria Martin Carpena di Malaga.

Nella sfida tra i numero due, l'azzurro Matteo Arnaldi, numero 44 del mondo, è stato sconfitto dall'olandese Botic Van de Zandschulp (n.51) col punteggio di 6-7 6-3 7-6, in una sfida tiratissima giocata su pochi punti.

Il tennista ligure parte bene e vince al tie-break (8-6) il primo set, dopo aver sprecato due set point sul 5-4. Arriva la reazione dell'olandese, grazie ad un secondo set ben giocato, col risultato di nuovo in equilibrio. Il match torna in equilibrio fino al tie-break finale. All'azzurro non bastano tre match point. Con tanti rimpianti vince Van de Zandschulp 9-7.

After 2 hours and 52 minutes... @Boticvdz gives Netherlands the 1-0 lead in the tie! #DavisCupFinals pic.twitter.com/WMMjtDxlME — Davis Cup (@DavisCup) November 23, 2023

Subito dopo il numero uno italiano Jannik Sinner affronterà l'oranje Tallon Griekspoor (n.23). Nel doppio che potrebbe però essere modificato all'ultimo dovrebbero scendere in campo Simone Bolelli-Lorenzo Sonego contro Wesley Koolhof-Jean-Julien Rojer. Chi vince attende in semifinale una tra Serbia e Gran Bretagna.

La partita

L'inizio match è particolarmente teso per i due tennisti, al primo confronto diretto in carriera, entrambi consapevoli della grande posta in palio. L'olandese da un gioco molto versatile e offensivo prova ad abbreviare gli scambi mentre l'azzurro molto efficace quando mette i piedi in campo, spreca troppo nei game in risposta.

Regna l'equilibrio con il dominio del giocatore al servizio, fino al 5-4 al servizio. Le prime difficoltà arrivano per Van de Zandschulp, sotto 15-40 dopo uno splendito passante di dritto di Arnaldi. Grazie al servizio l'olandese esce da un gioco complicato e fa 5-5. Si va al tie-break. Dopo una girandola di mini-break, l'azzurro recupera da 3-5, annulla un set point prima di chiudere il primo set 8-6.

Si riparte con Van de Zandschulp al servizio. L'olandese prova subito a reagire e sciupa ben per quattro possibilità del 2-0. Con grandi difficoltà e dopo un game interminabile Arnaldi fa 1-1. Nel secondo set il tennista oranje sale un po' di livello e concede meno gratuiti. Sotto 4-3 Arnaldi ha un black out al servizio, ne approfitta l'olandese, che stavolta si prende il break e chiude senza problemi 6-3.

Il terzo set comincia con Arnaldi al servizio. Il tennista ligure cerca di uscire dal passaggio a vuoto ma proseguono le sue difficoltà. Uno smash sbagliato all'apparenza semplicissimo poi un rovescio in rete regalano a Van de Zandschulp il break del 2-1. La reazione dell'azzurro arriva al momento giusto e con uno splendido game in risposta fa 3-3. Galvanizzato dalla rimonta Arnaldi è di nuovo in partita e ritrova l'entusiasmo. Sul 5-5 l'italiano annulla una palla break e si porta sul 6-5. Si decide tutto al tie-break. Arnaldi si porta 4-2 poi 6-4 ma spreca entrambi i match point. Arriva un'altra chance, annulla col servizio l'olandese. Alla prima occasione un rovescio lungo linea fuori misura di Arnaldi regala la vittoria a Van De Zandschulp per 9-7.

Van de Zandschulp wins the deciding tiebreak!



Winning in three sets 6-7 (6) 6-3 7-6 (7)#DavisCupFinals | @Boticvdz pic.twitter.com/1euJ3hSrRF — Davis Cup (@DavisCup) November 23, 2023

Il tabellone

QUARTI DI FINALE

Canada-Finlandia 1-2

Repubblica Ceca-Australia 1-2

Italia-Olanda (giovedì 23 novembre, ore 10)

Serbia-Gran Bretagna (giovedì 23 novembre, ore 16)

SEMIFINALI

Finlandia vs Australia (venerdì 24 novembre, ore 16)

Italia o Olanda vs Serbia o Gran Bretagna (sabato 25 novembre, ore 12)

FINALE

Vinc. Semifinale 1 vs Vinc. Semifinale 2 (domenica 26 novembre, ore 16)



I convocati squadra per squadra