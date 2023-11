Coppa Davis, Sinner domina Griekspoor: 1-1 tra Italia e Olanda, decisivo il doppio

Dopo la sconfitta di Arnaldi nella gara di apertura della Coppa Davis dell'Italia contro l'Olanda, serviva una vittoria di Jannik Sinner e vittoria è stata: 7-6 6-1 contro Tallon Griekspoor dopo un'ora e 13 minuti. Per il passaggio del turno sarà decisivo il doppio: chi vincerà tra la nostra Nazionale e gli olandesi giocherà sabato 25 novembre contro la vincente tra la Serbia di Novak Djokovic e la Gran Bretagna.

Il primo set

Pronti via, Griekspoor spinge molto con la prima di servizio portandosi sul 40-15 per poi chiudere il primo set, 1-0 ma Sinner non si fa impressionare e tiene il servizio a zero, subito 1-1. Terzo game con il nostro Jannik che si trova sul 30-30 ma chiude l'olandese, 2-1. Equilibrio anche nel quarto game vinto dal numero uno azzurro sul proprio servizio, 2-2. Si gioca poco, in questa prima fase comandano molto le prime di servizio, l'olandese mantiene il servizio e sale 3-2. Inizia male il sesto game con Sinner sotto 0-30 anche a causa di un doppio fallo ma una meravigliosa palla corta gli fa accorciare le distanze e fa quattro punti consecutivi, ecco il 3-3. Settimo game con Sinner che in scioltezza porta a casa il punto (4-3) ma nell'ottavo ci sono due palle break per l'azzurro entrambe annullate da Griekspoor che riesce a tenere il turno di battuta, 5-4 Olanda. Molto bravo Jannik a gestire il decimo game vinto a zero e con uno smash superbo, siamo sul 5-5. L'olandese è in forma strepitosa e tiene ancora una volta il servizio, 6-5 e tie-break all'orizzonte che si materializza dopo 45 minuti di gioco.

Il tie-break

Inizia il servizio Griekspoor, la risposta di Sinner finisce sul nastro, 1-0 e spara fuori un dritto a campo vuoto, 2-0 per l'Olanda ma dritto a rete per l'avversario di Jannik, 1-2 e mini-break errore di Griekspoor, 2-2, e perde anche il secondo turno di battuta, 3-2 per Sinner che serve due volte di seguito. Subito 4-2 grazie a un'ottima seconda di servizio e la risposta appena lunga di Griekspoor ma si arriva anche sul 5-2. Un grandissimo passante di Sinner porta l'azzurro al 6-3 e tre set point e al primo colpo fa centro, tie-break vinto dall'azzurro, siamo sull'1-0

Il secondo set

Si riparte con Sinner che, in maniera sempre più sciolta, vince il turno di battuta e ottiene subito due palle break sul servizio di Griekspoor che porta a casa facilmente, subito 2-0 in questo secondo set ma non molla neanche il suo turno di servizio con l'olandese che adesso ha mollato un po' rispetto al gioco impeccabile del primo set, 3-0 per Jannik. Nel quarto game sembra che Griekspoor si sia già arreso alla forza del numero uno del tennis italiano, doppio break per l'azzurro: prima palla annullata, non la seconda, 4-0 per Sinner che adesso è chiamato al servizio. Si è aperta una voragine, l'azzurro dilaga portandosi 5-0 con un avversario irriconoscibile rispetto a 15-20 minuti prima. Con un moto d'orgoglio l'olandese accorcia e si porta 1-5 ma Sinner adesso serve per il match: la prima entra, 15-0, gran servizio e 30-0 e si arriva velocemente a tre match point. Si chiude subito dopo un'ora e 13 minuti con il punteggio di 6-1.

Le parole di Sinner