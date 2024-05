Dal crollo in classifica al caso vaccini: gli ultimi mesi di Camila Giorgi (prima del ritiro)

Camila Giorgi ha appeso la fatidica racchetta al chiodo nel completo silenzio. Una scelta sorprendente, soprattutto per le modalità e accolta con grande incredulità, da tutto il mondo del tennis. Chissà se arrivata su suggerimento dell'ingombrante e onnipresente padre allenatore, l'argentino Sergio, reduce della guerra delle Falkland. Colui che ne ha forgiato carattere e stile di gioco. Sempre alla ricerca del punto vincente in campo, sfuggente e misteriosa come una femme fatale fuori dal campo.

Di fatto l'annuncio è arrivato indirettamente dalla lista dell'Itia (International Tennis Integrity Agency) dove il suo nome compare (con data 7 maggio) tra i giocatori ritirati. Per ora Giorgi è ancora nel ranking Atp, al numero 116, e probabilmente il suo nome verrà archiviato nell'aggiornamento del 20 maggio, alla fine degli Internazionali d'Italia ai quali comunque non era iscritta. Poi diventerà a tutti gli effetti una ex giocatrice. Ad ora non ci sono state comunicazioni ufficiali, né è stata indetta una conferenza stampa. Nella scorse ore la Wta (Women's tennis association) ha provato a contattarla per avere una dichiarazione ma ha trovato il suo telefono staccato, come quello del papà e dei due fratelli Leandro e Amadeus. Resta un messaggio vago (Camila farà sapere qualcosa di sé non prima del Roland Garros, forse) ma anche l'indiscrezione che la vorrebbe trasferita precipitosamente all’estero per problemi in Italia.

La 32enne di Macerata esce di scena con il best ranking da numero 26 ottenuto nel 2018 e con sei milioni e mezzo di dollari guadagnati, mettendo la parola fine su una carriera piena di alti e bassi, in cui ha raccolto molto meno di quanto il suo talento le avrebbe consentito. Una decisione che pur senza averne la certezza arriva da lontano. Di sicuro gli ultimi mesi sono stati particolarmente travagliati per l'azzurra. Non giocava dal 23 marzo scorso quando aveva rimediato solo due game contro la numero uno del mondo Iga Swiatek al torneo di Miami. Una sconfitta accettata col sorriso sulle labbra. "Finalmente posso andare a Orlando al parco di Harry Potter" aveva detto alla fine del match. D'altronde l'apatia e la svogliatezza nei confronti del tennis era diventata lampante. Le vittorie erano diventata una rara eccezione. Un turno passato a Miami e uno a Indian Wells in primavera. Un match vinto a Brisbane il 31 dicembre e poi nient'altro. Guardando ai risultati raggiunti, Camila ha smesso di essere una tennista già da tempo. Difficile non essersene accorti.

Oltre all'uscita dalle prime cento posizioni del ranking mondiale, si è aggiunta, a inizio marzo, da parte della Procura della Repubblica di Vicenza, la richiesta di rinvio a giudizio per il caso delle false vaccinazioni anti-Covid, inchiesta nella quale è finita anche la cantante Madame. Giorgi si è sempre difesa dicendo di aver ricevuto le somministrazioni e che a sbagliare era stata la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu. Ora spetterà al giudice per l'udienza preliminare decidere se accogliere o meno la richiesta formulata del pm e iniziare il processo. Una bella grana da risolvere, insomma.

Alle poche colleghe con cui parlava aveva rivelato l’intenzione di lasciare il tennis per un futuro nella moda. Con il suo marchio "Giomila" fondato da papà Sergio, che controlla la società al 100%, e dalla madre la stilista di moda Claudia Gabriella Fullone, che ha sempre disegnato anche i sexy completini con cui Camila andava in campo. Un'azienda di cui è lei stessa modella e testimonial e alla quale tra sfilate e foto sexy sui social dedicava ormai parecchio del suo tempo, a scapito del tennis. L'ultima traccia lasciata dalla tennista è una storia su Instagram di un giorno fa in abitino di pizzo scollato con roselline applicate. Da allora i suoi 730mila followers aspettano un segnale.

Di sicuro, lasciato il tennis, Giorgi ha la bellezza e il physique du role per spopolare sui social.