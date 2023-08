Il derby è di Sinner: com’è finita la sfida con Berrettini

Il primo derby italiano tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini (che non si erano mai incontrati in carriera) è stato vinto dall'altoatesino con il punteggio di 6-4 6-3 al torneo Atp di Toronto. Agli ottavi di finale, il numero uno del tennis italiano se la vedrà contro Andy Murray che ha avuto la meglio, in tre set (7-6, 3-6, 7-5) contro l'australiano Max Purcell.

La storia del match

Nonostante la sconfitta e la differenza nel ranking generale Atp (Sinner è avanti di 30 posizioni, ottava contro 38esima), Berrettini è sicuramente un tennista ritrovato dopo i numerosi stop e infortuni di questo strano 2023 ma che lo ha visto risorgere a Wimbledon dove è stato sconfitto soltanto da uno strepitoso Carlos Alcaraz che poi vincerà il torneo sconfiggendo in finale anche Novak Djokovic. Sinner, infatti, ha sofferto specialmente nella prima parte della gara quando ha dovuto annullare sette palle break per poi riuscire a strappare il servizio al 27enne di Roma nel decimo (quello decisivo) game. La seconda parte della gara, invece, l'altoatesino l'ha giocata maggiormente in fiducia e scioltezza riuscendo a conquistare subito un break nel secondo game ed è stato molto aiutato anche dal suo servizio davvero molto preciso ed efficace.

"Partita molto difficile"

" È stata una partita difficile perché se anche non ci eravamo mai affrontati ci conosciamo bene ", ha dichiarato Sinner nel dopogara come riportato dalla Gazzetta dello Sport. In questo momento, Sinner vede nove vittorie consecutive contro i propri connazionali, una specie di "bestia nera" per gli azzurri che lo incontrano nei vari tornei in giro per il mondo. " Non è mai facile affrontare un italiano - ha aggiunto - ma ho sempre cercato di entrare in campo come fosse una partita normale. Penso che in futuro ci saranno tanti derby perché l'Italia ha ottimi giovani e tante accademie con buoni allenatori ".

Gli altri italiani

Agli Atp di Toronto avanzano anche Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi: il tennista di Carrara (19 del mondo), ha avuto la meglio contro il giapponese Yoshihito Nishioka (6-4, 6-1) e adesso dovrà affrontare l'australiano Thanasi Kokkinakis (numero 86 Atp); Arnaldi, invece se l'è vista contro il canadese Vasek Pospisil che è stato battuto con un doppio 6-4. Il 22enne sanremese affronterà domani il fortissimo russo Daniil Medvedev, numero tre del ranking Atp. Una menzione va fatta, ovviamente, anche per il numero uno del mondo Carlos Alcaraz che ha avuto la meglio con il punteggio di 6-3 7-6 sul tennista americano Ben Shelton.