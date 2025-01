Disastroso Kyrgios: subito eliminato dagli Australian Open impreca in diretta tv

Ascolta ora 00:00 00:00

Adesso che il campo ha dato il suo verdetto forse tornerà a parlare sui social (o forse no): dopo tanto veleno sputato su Jannik Sinner e la voglia di batterlo qualora si fossero incontrati agli Australian Open, Nick Kyrgios è stato subito eliminato al primo turno del torneo dello Slam dopo una netta sconfitta in tre set per mano del semi-sconosciuto tennista scozzese Jacob Fearnley, numero 92 al mondo, che ha avuto la meglio con il punteggio di 7-6, 6-3, 7-6 dopo due ore e 20 minuti di gioco.

Nervosismo e imprecazioni

Che fosse un ragazzo sui generis (per rimanere nei ranghi dell'educazione) lo avevamo già visto in questi mesi di attacchi e per come si pone sui social ma durante la gara Kyrgios ha iniziato a imprecare e prendersela anche con il suo staff non riuscendo a trovare il giusto antidoto con cui vincere la resistenza e forza dell'avversario. " Ho un fott... sfidante che serve più forte di me ", ha detto ad alta voce come è stato registrato dai microfoni di Eurosport che ha trasmesso l'evento e il cui commentatore, Mikey Perera, si è scusato preventivamente con il pubblico per quanto avrebbe potuto ascoltare.

Le scuse del telecronista

" Kyrgios sta iniziando a caricare di nuovo. Continuerò a scusarmi con tutti voi perché potrebbe arrivare il suo linguaggio scurrile. Kyrgios si sta solo sfogando con il suo staff ". Tra le altre parole catturate dai microfoni, il tennista australiano avrebbe anche usato l'ironia con se stesso alludendo al fatto che il suo servizio poteva essere molto più potente di quanto fatto vedere in partita. È andato male, anche a livello fisico, sin dalla fine del primo set quando ha iniziato vistosamente a faticare pur giocandosela fino al tie-break mentre nel secondo set ha richiesto l'intervento di un medico per un dolore agli addominali. Nonostante sia riuscito ad andare avanti, è arrivata la sconfitta 6-3 e nel terzo e decisivo set non è riuscito a raddrizzare l'incontro perso nettamente contro il giovane scozzese di 23 anni.

La temporanea cancellazione da Instagram

Eppure, ufficialmente, aveva deciso di prendersi qualche di giorno di pausa da Instagram (adesso il profilo è di nuovo online) cancellandosi per concentrarsi meglio in vista del primo turno. " Ricevo un sacco di messaggi e ho fatto questo per cercare di rimanere il più possibile concentrato ", ha dichiarato nei giorni scorsi. Come anticipato all'inizio, ricordiamo bene cosa ha detto nelle scorse settimane nei confronti di Sinner in maniera davvero poco garbata e amichevole.

Se troverò Sinner farò in modo che ogni singola persona del pubblico sia contro di lui. La trasformerò in una bolgia totale",

sottintendendo di voler far leva nei confronti del pubblico di casa. Niente da fare, Nick, se ne riparlerà (eventualmente) nel 2026.