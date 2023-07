Djokovic dà forfait all’Atp di Toronto. "Giusto così": ecco la motivazione

Lo avevamo lasciato nella super sfida della finalissima di Wimbledon vinta in 5 set dallo spagnolo Carlos Alcaraz in una sorta di "passaggio di consegne" tra il nuovo fenomeno che avanza e l'uomo che ha vinto più Slam di chiunque, il serbo Novak Djokovic. Mentre era in crescita l'attesa del pubblico canadese desideroso di vedere il campione in campo ai prossimi Masters 1000 di Toronto che prenderanno il via il 7 agosto, un comunicato dello staff del serbo spiega il perché del forfait.

Le dichiarazioni di Djokovic

" Mi sono sempre trovato bene in Canada ma, dopo averne parlato con il mio team, credo sia la giusta decisione da prendere ", ha dichiarato Nole come riportato dagli organizzatori dell'evento sul portale Tennis Canada. Il motivo è la stanchezza, un affaticamento dal quale Djokovic vuole recuperare al meglio per presentarsi al 100% della condizione fisica agli appuntamenti successivi. " Ci tengo a ringraziare il direttore del torneo, Karl Hale, per aver compreso i motivi della mia decisione. Spero di poter tornare in Canada e a Toronto nei prossimi anni ".

Insomma, anche un campione del calibro del 36enne serbo ha bisogno di un semplice periodo di riposo per tirare il fiato e ripartire ai livelli a cui ci ha abituato da ormai molti anni. Hale ha successivamente dichiarato che Djokovic " ci mancherà " all'evento perché i fan erano " ansiosi di vederlo " giocare al Sobeys Stadium.

I precedenti in Canada

Al Masters1000 di Toronto, Djokovic si è imposto per ben quattro volte ottenendo 37 vittorie e soltanto 7 sconfitte fino al 2018, l'ultimo anno che ha visto la sua partecipazione. Dopo il suo ritiro, a prendere il posto nel tabellone principale sarà lo statunitense Christopher Eubanks, 27enne di Atlanta, che è reduce dai quarti di finale a Wimbledon dove ha battuto, tra gli altri, il numero cinque del mondo Stefanos Tsitsipas e il numero uno britannico Cameron Norrie. Fino a questo momento, il serbo sarà l'unico giocatore tra i primi 42 a non partecipare al Canadian Open.

Sfumato il 24° Slam della sua ineguagliabile carriera a Wimbledon, Djokovic proverà a non mancare con questo ennesimo record durante gli Us Open in programma dal 28 agosto al 10 settembre a Flushing Meadows dove ha vinto tre volte nel 2011, 2015 e 2018. La classifica Atp vede Carlos Alcaraz al primo posto con 580 punti di vantaggio sul serbo; al terzo posto Daniil Medvedev seguito da Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas a chiudere i primi cinque.