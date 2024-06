Djokovic operato al menisco: salta Wimbledon, nel mirino le Olimpiadi

L'impresa di Novak Djokovic contro l'argentino Francisco Cerundolo in cinque set è costata il ritiro dal Roland Garros a causa delle condizioni del suo ginocchio destro che non gli hanno dato scampo: d'accordo con lo staff ha deciso di non rischiare ulteriormente ed evitare di compromettere la stagione. Non solo, ma per provare a farsi trovare pronto per le ultime Olimpiadi della sua carriera si è sottoposto questa mattina a un intervento chirurgico al menisco in una clinica di Parigi.

I tempi di recupero

Per un intervento del genere, di sicuro dovrà star fermo per almeno tre settimane da adesso per poi iniziare pian piano il recupero sul piano fisico e atletico. Questo significa che sarà impossibile vederlo sul prato verde di Wimbledon dal momento che il torneo più prestigioso sull'erba inizierà il prossimo 1° luglio, in pratica pochi giorni dopo che Djokovic possa aver ripreso il suo lavoro. La sua diagnosi parlava di una "lesione del menisco mediale del ginocchio destro". L'intervento chirurgico al menisco " può accelerare il recupero e il ritorno in campo, in casi estremi anche entro quattro settimane", ha dichiarato il dottor Nemanja Slavkovic alla tv serba - Ma se la riparazione del menisco è stata eseguita con l'intenzione di preservarlo, il periodo di trattamento può durare diversi mesi. È davvero difficile fare delle valutazioni, dipende da che infortunio si tratta".

Obiettivo Olimpiadi

L'oro olimpico, unico trofeo che manca all'ex numero uno del mondo, è un richiamo troppo forte e farà di tutto per esserci. Tecnicamente, è possibile che possa scendere in campo tra un mese e mezzo ma serve cautela e monitorare l'andamento del recupero dopo l'operazione del 5 giugno. Il prof. ha spiegato che è davvero irrealistico che possa partecipare a Wimbledon, una speranza per le Olimpiadi c'è, forse anche più di una. " Se decide di sottoporsi a un intervento chirurgico per rimuovere una parte del menisco, se quella parte non è troppo grande, è qualcosa che può portare a un recupero più veloce e cercare di entrare in un ritmo di allenamento che gli permetta di essere competitivo ai Giochi Olimpici ", ha dichiarato Slavkovic prima dell'intervento di oggi.

Se non ci saranno controindicazioni, dunque, già nelle prossime ore Djokovic potrà camminare con l'aiuto delle stampelle: dopodiché il decorso post-operatorio si capirà giorno dopo giorno ma con delle tempistiche che non possono essere accelerate.

Di sicuro il serbo si allenerà sodo quando avrà il via libera dei medici per il ritorno all'attività agonistica che non potrà avvenire, comunque, prima delle canoniche tre settimane. Ricordiamo che le Olimpiadi di Parigi prenderanno il via v: sarà un tempo sufficientemente lungo per il suo recupero?