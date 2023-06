Djokovic è il primo finalista al Roland Garros, battuto Alcaraz (in preda ai crampi)

Novak Djokovic supera in 4 set (6-3, 5-7, 6-1, 6-1) il numero uno al mondo, Carlos Alcaraz e vola per la settima volta in carriera in finale al Roland Garros. In realtà dura soltanto due ore e poco più (il tempo dei primi due set), la semifinale più attesa della giornata, lo scontro generazionale tra il nuovo che avanza e il campione eterno. Poi non c'è più partita. Diventa tutto facile per Djokovic con Alcaraz, in preda ai crampi e sofferente per il resto del match. Ma tanto basta al campione serbo per conquistare la finale al Roland Garros, dove attende il vincente della sfida tra Christian Ruud e Alexander Zverev.

La partita

Djokovic parte col piede giusto e conquista il break alla prima occasione al quarto gioco. Alcaraz inizia in maniera contratta ed è troppo precipitoso nelle scelte. Il serbo sembra più dentro la partita del suo avversario e dopo aver annullato quattro palle break chiude il primo set 6-3. Alcaraz si rianima e sale di livello (nonostante qualche errore di troppo, soprattutto con il rovescio. Dopo aver sprecato tre set point nel decimo gioco, lo spagnolo si ritrova di nuovo avanti 0-40 a un passo dal tie-break: stavolta, però non sbaglia, chiudendo alla prima occasione 7-5. Tutto sembra essere tornato in gioco ma poi c'è la svolta della partita quando il numero uno al mondo finisce in preda ai crampi al polpaccio destro. Si siede ed è necessario l'intervento del fisioterapista. A quel punto però subisce il break a zero senza giocare.

Il medical timeout infatti, è stato richiesto durante una fase di gioco e non al cambio di campo. Per questo motivo il giudice di sedia, come da regolamento, assegna il game a Djokovic. Il momento è surreale, Alcaraz gioca da fermo e dall'1-1 in ben poco tempo cede il terzo set 6-1. Dopo un toilet break, lo spagnolo torna in campo, accolto dall'ovazione del pubblico. Non ha più crampi, ma le gambe sono totalmente appesantite e irrigidite. Djokovic inserisce il pilota automatico e sale fino al 5-0 anche nel quarto set. Con grande caparbietà il numero uno al mondo conquista il game della bandiera (evitando l'onta del 6-0) ma nulla può con il serbo al servizio. Djokovic chiude 6-1 e va in finale per la 7ª volta a Parigi, la 34ª in totale nelle prove del Grande Slam. Alcaraz esce tra gli applausi del Philippe Chatrier e con mille rimpianti. Il sogno di raccogliere l'eredità di Rafa Nadal al Roland Garros si è infranto nella maniera più inverosimile.