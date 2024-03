"Ecco cosa mi ha chiesto Sinner": il racconto della raccattapalle

Una delle scene più belle del torneo di Indian Wells appena concluso non si è avuta in campo (anche, certo) ma soprattutto durante una pausa per pioggia nel corso della finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Hanno fatto il giro del web le immagini in cui, con estrema galanteria, il nostro azzurro ha tenuto l'ombrello alla raccattapalle mentre stavano seduti in panchina in attesa che l'arbitro decidesse il da farsi (la gara verrà poi sospesa per oltre tre ore).

La giovanissima ragazza è parsa sorridente e lusingata per il gesto e le quattro chiacchiere che i due sono riusciti a scambiare: lei si chiama Caroline ed è stata intercettata alla fine del torneo da SkySport dove ha raccontato tutto ciò che è sfuggito alle telecamere e ai microfoni.

Il racconto di Caroline

" Ho avuto la grande fortuna di parlare con Jannik Sinner ", ha raccontato all'inviata dell'emittente tv in terra californiana. Tutti i video mostrano il naturale gesto di Jannik che, dopo l'apertura dell'ombrello da parte di Caroline, lo prende e lo regge per tutti e due. Stava piovendo e gli stavo tenendo l'ombrello, lui mi ha chiesto di sedermi a fianco a lui e mi ha tenuto l'ombrello", racconta la giovanissima. A quel punto, Sinner ha voluto sapere qualcosa di più della sua vita. " Abbiamo iniziato una conversazione, mi ha chiesto da quanti anni giocassi a tennis e quali fossero le partite in cui ero stata in campo" .

A quel punto la curiosità di Sinner si è indirizzata verso il lavoro del raccattapalle. " Poi mi ha chiesto del lavoro di ball kid, come funziona e quali posizioni bisogna tenere in campo. Gli ho spiegato tutto", ha aggiunto Caroline. Un signore, dentro e fuori dal campo, il numero uno del tennis azzurro e numero tre del ranking Atp. Non a caso è un esempio per molte generazioni come per Caroline che, in chiusura, ha dichiarato: " Per me è stato bellissimo essere vicino a Sinner e chiacchierare con lui. Adoro Sinner, è uno dei miei giocatori preferiti e sono fortunata ad averlo incontrato e averci parlato ".

Mr. Sinner inquiring about ball kid duties during the rain delay #TennisParadise pic.twitter.com/ye9UIgHRdl — Tennis Channel (@TennisChannel) March 16, 2024

Le reazioni del web