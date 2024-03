La pioggia, la raccatapalle e l'ombrello: il gesto di Sinner conquista tutti

Jannik Sinner ha fallito (almeno per il momento) l'assalto alla seconda posizione in classifica, cedendo in tre set a Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, campione in carica, ferma a 19 la striscia di successi stagionali dell'azzurro e firma la sua undicesima vittoria consecutiva a Indian Wells. In finale, ritroverà ancora una volta Daniil Medvedev che ha sconfitto un anno fa.

Nonostante la sconfitta il tennista altoatesino è stato promosso a pieni voti dal web per un siparietto che lo ha visto protagonista durante l'interruzione per pioggia del match. Seduta accanto all'azzurro una raccattapalle ha aperto l'ombrello per ripararlo dalla pioggia ma è stato il tennista a compiere un gesto da gran signore, tenendole l'ombrello. Un comportamento da vero gentleman. In fondo che Jannik fosse un ragazzo estremamente educato e umile, nonostante la sua popolarità a livello mondiale sia aumentata a dismisura nell’ultimo anno, si sapeva e ci sono stati già tanti episodi a dimostrarlo. Prima di quest'ultimo che ha trovato l'approvazione di tutti gli appassionati di tennis.

Durante il primo set della semifinale di Indian Wells, la pioggia ferma la sfida tra Sinner e Alcaraz sul risultato parziale di 2-1. Quando l'arbitro ha deciso di interrompere momentaneamente la partita per l'inizio della pioggia, Sinner e Alcaraz si sono accomodati a bordo campo sulle rispettive panchine in attesa che spiovesse. Qualche istante dopo a fianco dei due giocatori si sono sedute due raccattapalle per aprire e tenere l'ombrello per ripararli, ma è a questo punto che con una naturalezza quasi disarmante, Sinner ha sorpreso tutti prendendo lui stesso l'ombrello e reggendolo alla ragazzina al suo fianco. Nel mentre i due si parlano e le telecamere "rubano" la loro conversazione: "Ho fatto la raccattapalle per diversi grandi tennisti, ma sono contentissima di farlo per te" , dice la ragazza a Jannik.

Mr. Sinner inquiring about ball kid duties during the rain delay #TennisParadise pic.twitter.com/ye9UIgHRdl — Tennis Channel (@TennisChannel) March 16, 2024

Addirittura sui social c'è chi ha ipotizzato una cena a lume di candela tra i due, visto che erano vestiti in maniera praticamente identica. Altri hanno invece fatto un parallelo con quello che stava succedendo sull’altra panchina, con Alcaraz seduto e la raccattapalle in quel caso ad avere l’ombrello in mano. Insomma la sfida riguardo a gentilezza ed educazione con l'amico-rivale spagnolo l'ha vinta senza alcun dubbio Sinner. Su questo non ci sono dubbi. Tuttavia non è la prima volta che un gesto del genere si vede sui palcoscenici del grande tennis: una cosa analoga la fece Novak Djokovic nel Roland Garros del 2014, offrendo anche una bottiglietta d’acqua al raccattapalle seduto accanto a lui per proteggerlo dalla pioggia.