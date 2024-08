Errani e Paolini conquistano la semifinale di doppio

Ascolta ora 00:00 00:00

Jasmine Paolini e Sara Errani scrivono una bella pagina nella storia del tennis azzurro, sconfiggendo le britanniche Katie Boulter e Heather Watson col parziale di 6-6, 6-1 in 1 ora e 3 minuti nei quarti di finale del torneo di doppio femminile dell Olimpiadi di Parigi e volando in semifinale, dove troveranno le tenniste ceche Karolina Muchova e Linda Noskova che hanno avuto la meglio sulle taiwanesi Hsieh-Tsao. La coppia Paolini-Errani supera il precedente record messo a segno proprio da Errani, insieme a Roberta Vinci, nei giochi olimpici del 2012 a Londra, dove si arresero solo alle future vincitrici, le americane Serena e Venus Williams.

Nel primo set non mancano le emozioni fin dal secondo game. Dapprima sono le britanniche a perdere il servizio, per poi riuscire a strapparlo alle italiane nel terzo gioco; ancora una volta, però, Errani e Paolini vincono il game di servizio delle avversarie nel quarto gioco e tornano avanti nel set, riuscendo a confermare il break nel successivo turno di servizio, dove lasciano un solo 15 alle avversarie. Dal 4-1 per le italiane, ambedue le coppie tengono i rispettivi turni di servizi senza affanni e nel nono game, con tre palle set a disposizione, Errani e Paolini portano a casa il primo set col parziale di 6 giochi a 3.

A quel punto il match si mette in discesa per le italiane che nel secondo set strappano subito il servizio a Boutler e Watson nel primo gioco, per poi ripetersi anche nel terzo gioco. Nel successivo quarto game, però, le britanniche con un sussulto d'orgoglio, recuperano da 30-0 e riescono a rimontare uno dei due break di svantaggio.

Il ritorno delle tenniste britanniche, però, dura un nonnulla, perchè Errani e Paolini mettono a segno il terzo break del set e indirizzano il match verso un rapido epilogo che, grazie alla conquista dei due game successivi in appena 7 minuti - grazie all'ennesimo break - e, al primo match point, conquistano una storica semifinale col parziale di 6-1 che inizia a profumare di medaglia.