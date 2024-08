Errani e Paolini da sogno, la vittoria sulle ceche vale la finale di doppio

Ascolta ora 00:00 00:00

Jasmine Paolini e Sara Errani sconfiggono in semifinale le ceche Karolina Muchova e Linda Noskova col punteggio di 6-3, 6-2 in 1 ora e 8 minuti e conquistano una storica finale nel doppio di categoria, aggiungendo una medaglia sicura alla spedizione italiana a Parigi. Le azzurre attendono ora le vincitrici della seconda semifinale, quella fra le spagnole Cristina Bucsa e Sara Sorribes Tormo contro le russe Mirra Andreeva e Diana Scnaider. Un risultato incredibile per Errani e Paolini, che hanno già raggiunto, in questo anno, le finali all'Australian Open e al Roland Garros, vincendo invece il torneo di Roma.

Nel primo set, l'equilibrio fra le italiane e le ceche viene rotto nell'ottavo game, quando delle ottime risposte di Errani e Paolini, portano due palle break. La prima delle due palle per passare in vantaggio viene sfruttata al meglio grazie ad una ottima risposta della toscana che costringe la Noskova ad un allungo in voléè complicatissimo che si spegne a rete. Nel successivo turno di servizio, le tre occasioni di set point per le azzurre, portano Errani e Paolini - che hanno condotto un primo set magistrale - a portare a casa il primo parziale per 6 giochi a 3.

Nel terzo gioco del secondo set, la tattica premia ancora le azzurre: Errani e Paolini spingono quando serve la Muchova, sfruttando al meglio gli errori di posizionamento della Noskova a rete. Il game vale il break, poi confermato nel successivo turno di servizio, dove le italiane scelgono di giocare ambedue da fondocampo, spiazzando le ceche. Nel settimo game le azzurre spingono ancora sull'accelleratore e dopo aver allungato il gioco ai vantaggi, prima con un gran diritto della Paolini e poi con uno smash della Errani, mettono a segno il secondo break che profuma di match point.

Nel successivo game, le ceche tentano il sussulto d'orgoglio, portandosi avanti 0-40 ma la solidità delle azzurre porta un recupero fino ai vantaggi che, successivamente, si trasforma nell'apoteosi per le azzurre che conquistano una finale storica.