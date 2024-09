Errani e Vavassori i nuovi eroi d'America. Prima volta nello slam di un doppio italiano

Ascolta ora 00:00 00:00

Coniugare la sapienza tattica con la potenza dei colpi. La magia del doppio misto è un po' questa, a rappresentare su un campo da tennis i due generi. Sara Errani e Andrea Vavassori sono stati protagonisti ieri della finale degli US Open, opposti ai padroni di casa Taylor Townsend e Donald Young.

Sarita e il piemontese già pionieri in casa nostrana, perché mai un duo tutto italiano si era spinto così a lungo in un Major. Il libro dei ricordi parla di due affermazioni di Nicola Pietrangeli al Roland Garros del 1958 con la britannica Shirley Bloomer e di Raffaella Reggi allo US Open del 1986 con lo spagnolo Sergio Casal. Volendo andare ancor più indietro, Uberto De Morpurgo ed Elizabeth Ryan nella finale di Wimbledon del 1925 persero contro i leggendari Suzanne Lenglen e Jean Borotra.

Una partita in cui Errani ha deciso le strategie e Vavassori ha coperto le spalle con un lavoro notevolissimo nei pressi della rete. Primo set equilibrato, con gli azzurri ad andare avanti di un break nell'undicesimo game, ma ripresi nel successivo. Niente panico e tie-break dominato, puntando sui riflessi non proprio da gatto di Young. Risultato: 7-0 e prima frazione in archivio. Sara e Andrea sul pezzo, pronti ad avventarsi sulle minime incertezze della coppia americana. Cancellata una pericolosa palla break nel terzo game, con un servizio molto intelligente di Errani, gli azzurri sono andati avanti di un break nel gioco successivo, sul servizio di Townsend. Battuta che però non ha sorriso più di tanto a Sarita nel settimo game e il contro-break si è tramutato in realtà. Sfida punto a punto, con Young a combinare qualche disastro e Vavassori a lasciare una palla sul 30-30 5-4 per gli azzurri sanguinosa.

Nel rush finale la coppia tricolore ha trovato però le soluzioni definitive per risolvere l'enigma stelle e strisce (7-5) e scrivere un altro pezzo di storia. Un 2024 nel quale il tennis italiano sta andando oltre quello che ci si poteva lontanamente immaginare. Per Errani, dopo il trionfo olimpico con Jasmine Paolini, anche uno Slam nel misto.