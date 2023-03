Finisce l’era di Rafa Nadal: fuori dai primi dieci al mondo dopo quasi 18 anni

La mancata partecipazione al torneo californiano di Indian Wells a causa di un infortunio chiuderà per sempre un'era che lo ha visto assoluto protagonista e detentore di un record difficilmente battibile: il tennista spagnolo Rafael Nadal uscirà dalla top 10 della classifica Atp dopo 912 settimane, ossia quasi 18 anni, un'eternità. Si tratta della più lunga permanenza di un tennista tra i primi 10 migliori al mondo visto che il maiorchino non è mai più sceso sotto la decima posizione da quel lunedì 25 aprile 2005 quando, a soli 18 anni e 10 mesi, vinse la finale Atp di Barcellona contro il connazionale Juan Carlos Ferrero.

La riabilitazione di Nadal

Sul proprio canale Twitter, oltre allo scoramento per l'infortunio, Rafa ha pubblicato alcuni video che lo vedono intento in palestra pronto a rimettersi in forma per non mancare gli appuntamenti più importanti del 2023. Per adesso, però, la tristezza ha il sopravvento. " Sono triste perché non sarò in grado di competere a Indian Wells né a Miami. Molto triste non essere lì. Mi mancheranno tutti i miei fan statunitensi, ma spero di vederli entro la fine dell'anno durante lo swing estivo", ha scritto in un tweet. Poche ore dopo, eccone un altro in cui rassicura tutti i suoi followers spiegando il perché della pausa anche dai social. " È da un po' che non comunico con voi. Mi sono preso una pausa, ho iniziato la riabilitazione, la palestra e la fisioterapia come indicato dai medici. Ci stiamo preparando per tornare nelle migliori condizioni", ha sottolineato.

I am sad that I won’t be able to compete at Indian Wells nor Miami.

Very sad not to be there. I’ll miss all my US fans but I hope to see them later this year during the summer swing. pic.twitter.com/v6dsf1ayTI — Rafa Nadal (@RafaelNadal) February 28, 2023

Cosa accadrà il 20 marzo

17 anni, 10 mesi e 23 giorni sarà la durata record della permanenza di Nadal tra i primi dieci tennisti al mondo: si tratta di di 124 settimane in più (ossia due anni e tre mesi) rispetto a Jimmy Connors e ben 738 settimane in più (14 anni e un mese) rispetto a Roger Federer come scrive FoxNews. Ma perché già oggi sappiamo che Nadal scenderà al di sotto del decimo posto tra poco più di due settimane? Ubitennis ha spiegato che tutto parte dal torneo di Acapulco attualmente in corso: il tennista norvegese Holger Rune ha superato Nadal all'ottavo posto Atp grazie al ritiro del nostro Matteo Berrettini e la contemporanea vittoria dello statunitense Taylor Fritz su Tiafoe che lo ha fatto approdare in semifinale.

A prescindere da come andrà la gara, se il numero uno degli Stati Uniti non riuscisse a conquistare i mille punti di Indian Wells sarebbe già a quota 2795 punti mentre Nadal, con 600 punti in meno per la mancata partecipazione, scenderebbe a 2715 piazzandosi dietro. Dal nono posto della classifica generale, però Nadal sarebbe scavalcato anche dal canadese Félix Auger-Aliassime e dal polacco Hubert Hurkacz già certi, ancor prima di giocare, di superarlo in classifica.