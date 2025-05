Fognini, passo d'addio a Roma

Ascolta ora 00:00 00:00

Fabio Fognini oggi si appresta a vivere la sua ultima esperienza agli Internazionali d'Italia. Sui campi del Foro Italico il ligure affronterà Jacob Fearnley sul Centrale. Un match dal sapore particolare. «Ho deciso che questo sarà il mio ultimo Roma, voglio lasciare spazio ai giovani però penso che sia giusto così. Ho fatto una bellissima carriera, sono super contento e come in tutte le cose c'è un inizio e una fine», le sue parole. Vincitore di nove titoli ATP, tra cui il Masters1000 di Montecarlo, nella Capitale Fabio ha saputo incantare con le sue magie, ricordando l'affermazione contro lo scozzese Andy Murray (2° turno dell'edizione 2017), che in quel momento era il n.1 del ranking: «Quella è stata una vittoria indimenticabile.

Roma è il torneo dei sogni, che cerchi di giocare bene e quindi hai pressioni extra». E dunque l'azzurro affronterà con questo spirito la partita contro Fearnley e scopriremo se saprà proseguire nel percorso, magari incrociando al 2° round un Matteo Berrettini in attesa del suo rivale.