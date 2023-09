Grande Italia agli Us Open: Sinner e Arnaldi volano agli ottavi di finale

Jannik Sinner è agli ottavi di finale agli Us Open. L'azzurro ha battuto Stan Wawrinka in 4 set per la quarta volta consecutiva con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-4, 6-2 in 3 ore di gioco.

Il numero 6 del ranking torna quindi negli ottavi di finale in uno Slam per la decima volta (l’ottava negli ultimi nove tornei major) mentre l'anno scorso a Flushing Meadows si era spinto fino ai quarti di finale. Negli ottavi attende adesso il vincente della sfida Zverev-Dimitrov. I precedenti con Zverev sono di 3 vittorie a 1 in favore del tedesco, che si è aggiudicato gli ultimi tre incontri, e di 1-1 con il bulgaro Dimitrov.

Una sfida combattuta per Sinner, in una gara dai due volti e non senza sbavature. L'altoatesino ha dovuto fare i conti con una delle migliori versioni dell'elvetico, che nelle battute finali del match ha pagato lo sforzo fisico iniziale. Alti e bassi per Sinner che, tuttavia, ha giocato al meglio i punti più importanti. Dopo un primo set (6-3) che sembrava preludere a un match piuttosto agevole, Sinner inciampa in un brutto secondo set.

Ne approfitta Wawrinka e grazie a due break pareggia i conti con un netto 6-2. Difficile però per lo svizzero mantenere un livello così alto per tutto il match. Nel terzo set sale di nuovo in cattedra Sinner che si porta in vantaggio 2-1 e servizio. Wawrinka si fa di nuovo sotto, c'è l'aggancio sul 4-4. Jannik reagisce subito e con due game consecutivi chiude 6-4. Nell'ultimo, invece, non c'è storia: subito 2-0, poi ha un'altra palla break al terzo game cancellata da Wawrinka. L'ultimo allungo arriva sul 5-2, il secondo break che vale il 6-2 finale.

L'impresa di Arnaldi

L'azzurro che non ti aspetti. Uno strepitoso Matteo Arnaldi (61) batte l'inglese Cameron Norrie in tre set (6-3, 6-4, 6-3) e approda agli ottavi di finale degli Us Open. Partita perfetta per il tennista sanremese contro il numero 16 al mondo.

Nel primo set, Arnaldi è inarrestabile: passa dal 2-3 al 6-3 con due palle break sfruttate sulle tre a disposizione, mentre Norrie fatica molto sui turni di servizio. Nel secondo set, l'azzurro cede il primo servizio della sua partita, ma risponde immediatamente e torna sul 2-2. Nel decimo game, l'altro break che gli consente di ipotecare il risultato. Anche ad inizio terzo set l'inizio è fulmineo subito 3-0, anche se Arnaldi deve annullare quattro palle break per tenere il vantaggio, poi al primo match point non sbaglia.

Per la prima volta in carriera, Arnaldi è agli ottavi di finale degli Us Open e di uno Slam in generale. Al prossimo turno Arnaldi trova l'avversario peggiore possibile, lo spagnolo Carlos Alcaraz che ha sconfitto l'inglese Daniel Evans in 4 set (6-2 6-3 4-6 6-3). Una sfida praticamente impossibile.

Bronzetti ko contro Zheng

Perde l'ultima azzurra superstite nel tabellone femminile. Lucia Bronzetti (76) viene sconfitta dalla cinese Qinwen Zheng (23), che si impone in tre set (6-3, 4-6, 6-4). La tennista di Rimini parte bene e trova anche il primo break (1-2). Poi perde due volte il servizio e spiana la strada alla cinese che chiude il primo set 6-3. Il match resta in equilibrio poi la cinese si porta sul 4-3 e servizio. A quel punto sembra finita, ma l'azzurra ha un sussulto d'orgoglio: doppio turno in battuta vinto e 6-4, con il punteggio che torna in parità.

Ed è qui che arrivano i rimpianti per Bronzetti: sotto 2-0, l'italiana riesce a ribaltare e ad andare sul 4-2. Poi, però, Zheng rimonta a sua volta e con quattro game di fila passa dal 2-4 al 6-4 che le permette di passare il turno. Tanti i rimpianti ma anche la consapevolezza di una crescita esponenziale che fa ben sperare per il futuro.